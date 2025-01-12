12 января 2025

Тюменский Хатико: пес больше года ждал возвращения хозяина с СВО. Видео

В Тюменской области пес сбежал с привязи ради поиска хозяина, ушедшего на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Пес сбежал с привязи, чтобы найти хозяина
Пес сбежал с привязи, чтобы найти хозяина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ялуторовске (Тюменская область) пес Рик ждал возвращения хозяина с СВО и убежал искать его по городу. Животное поймали и поместили в приют. Во время отпуска военнослужащий приехал забрать Рика, видео опубликовала администрация города.

«Рассказываем трогательную историю про участника СВО и его четвероногого друга. Александр уже второй год участвует в специальной военной операции. В Ялуторовске у него семья, родители и вот этот пушистый друг. Рик (так зовут пса) ждал-ждал своего хозяина, и в ноябре сбежал с привязи, пошел его искать по городу», — сообщили в администрации Ялуторовска.

Ранее URA.RU писало, что родители тюменского бойца Егора, который погиб в ходе проведения спецоперации, получили прощальное письмо от сына. В послании парень попросил родителей съездить на море, посадить на даче виноград, построить баню и завести собаку.

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В Ялуторовске (Тюменская область) пес Рик ждал возвращения хозяина с СВО и убежал искать его по городу. Животное поймали и поместили в приют. Во время отпуска военнослужащий приехал забрать Рика, видео опубликовала администрация города. «Рассказываем трогательную историю про участника СВО и его четвероногого друга. Александр уже второй год участвует в специальной военной операции. В Ялуторовске у него семья, родители и вот этот пушистый друг. Рик (так зовут пса) ждал-ждал своего хозяина, и в ноябре сбежал с привязи, пошел его искать по городу», — сообщили в администрации Ялуторовска. Ранее URA.RU писало, что родители тюменского бойца Егора, который погиб в ходе проведения спецоперации, получили прощальное письмо от сына. В послании парень попросил родителей съездить на море, посадить на даче виноград, построить баню и завести собаку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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