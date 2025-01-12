В Ялуторовске (Тюменская область) пес Рик ждал возвращения хозяина с СВО и убежал искать его по городу. Животное поймали и поместили в приют. Во время отпуска военнослужащий приехал забрать Рика, видео опубликовала администрация города.
«Рассказываем трогательную историю про участника СВО и его четвероногого друга. Александр уже второй год участвует в специальной военной операции. В Ялуторовске у него семья, родители и вот этот пушистый друг. Рик (так зовут пса) ждал-ждал своего хозяина, и в ноябре сбежал с привязи, пошел его искать по городу», — сообщили в администрации Ялуторовска.
Ранее URA.RU писало, что родители тюменского бойца Егора, который погиб в ходе проведения спецоперации, получили прощальное письмо от сына. В послании парень попросил родителей съездить на море, посадить на даче виноград, построить баню и завести собаку.
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