В Челябинской области резко ухудшится погода в ближайшие дни

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Плохая видимость. Курган, метель, плохая видимость, трасса, дорога
Водителям во время непогоды важно быть особенно внимательными Фото:

В Челябинской области в ближайшие дни резко ухудшится погода — температура воздуха опустится до -25 градусов, пойдет снег. С экстренным предупреждением к автомобилистам 13 января обратились сотрудники региональной Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. В ближайшие дни ожидаются заморозки, температура опустится до -25 градусов, местами будет идти снег, на дорогах возможно образование гололедицы», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В Госавтоинспекции водителям напоминают, что на дорогах важно держать дистанцию между машинами и выбирать комфортную для себя скорость. Не забывайте включать ближний свет и противотуманные фары, также постарайтесь не останавливаться на обочине во время метели.

В первой декаде января 2025 года в Челябинской области среднесуточные температуры воздуха превышали норму на десять градусов, сообщили ранее синоптики регионального Гидрометеоцентра. С 3 по 5 января и 9—10 января было теплее на 12-17 градусов, чем обычно.

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В Челябинской области в ближайшие дни резко ухудшится погода — температура воздуха опустится до -25 градусов, пойдет снег. С экстренным предупреждением к автомобилистам 13 января обратились сотрудники региональной Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. В ближайшие дни ожидаются заморозки, температура опустится до -25 градусов, местами будет идти снег, на дорогах возможно образование гололедицы», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В Госавтоинспекции водителям напоминают, что на дорогах важно держать дистанцию между машинами и выбирать комфортную для себя скорость. Не забывайте включать ближний свет и противотуманные фары, также постарайтесь не останавливаться на обочине во время метели. В первой декаде января 2025 года в Челябинской области среднесуточные температуры воздуха превышали норму на десять градусов, сообщили ранее синоптики регионального Гидрометеоцентра. С 3 по 5 января и 9—10 января было теплее на 12-17 градусов, чем обычно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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