В Челябинской области резко ухудшится погода в ближайшие дни

13 января 2025 в 14:33 Размер текста - 17 +

Водителям во время непогоды важно быть особенно внимательными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области в ближайшие дни резко ухудшится погода — температура воздуха опустится до -25 градусов, пойдет снег. С экстренным предупреждением к автомобилистам 13 января обратились сотрудники региональной Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. В ближайшие дни ожидаются заморозки, температура опустится до -25 градусов, местами будет идти снег, на дорогах возможно образование гололедицы», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В Госавтоинспекции водителям напоминают, что на дорогах важно держать дистанцию между машинами и выбирать комфортную для себя скорость. Не забывайте включать ближний свет и противотуманные фары, также постарайтесь не останавливаться на обочине во время метели. В первой декаде января 2025 года в Челябинской области среднесуточные температуры воздуха превышали норму на десять градусов, сообщили ранее синоптики регионального Гидрометеоцентра. С 3 по 5 января и 9—10 января было теплее на 12-17 градусов, чем обычно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в ближайшие дни резко ухудшится погода — температура воздуха опустится до -25 градусов, пойдет снег. С экстренным предупреждением к автомобилистам 13 января обратились сотрудники региональной Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. В ближайшие дни ожидаются заморозки, температура опустится до -25 градусов, местами будет идти снег, на дорогах возможно образование гололедицы», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В Госавтоинспекции водителям напоминают, что на дорогах важно держать дистанцию между машинами и выбирать комфортную для себя скорость. Не забывайте включать ближний свет и противотуманные фары, также постарайтесь не останавливаться на обочине во время метели. В первой декаде января 2025 года в Челябинской области среднесуточные температуры воздуха превышали норму на десять градусов, сообщили ранее синоптики регионального Гидрометеоцентра. С 3 по 5 января и 9—10 января было теплее на 12-17 градусов, чем обычно.