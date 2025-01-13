13 января 2025

«Народа стало меньше»: что происходит в ТЦ «Дирижабль» на фоне слухов о сносе. Фото

В екатеринбургском ТЦ «Дирижабль» пока не знают, снесут ли объект
© Служба новостей «URA.RU»
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Точные сроки демонтажа пока не озвучиваются
Точные сроки демонтажа пока не озвучиваются Фото:

Продавцов, которые работают в торговом центре «Дирижабль» в Екатеринбурге, пока не уведомляли о том, что объект может быть снесен. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU, решившему прогуляться по знаковому для города гигантскому ангару после заявления статусного чиновника мэрии.

Начальник Главархитектуры Руслан Габдрахманов в минувшие выходные рассказал, что в обозримой перспективе на месте «Дирижабля» появится жилье, «офисы, ритейл, площади, связанные с образованием». Сроки реализации проекта пока не озвучиваются.

Ксения, которая работает в отделе с детскими товарами, поделилась, что собственники магазина ни о чем подобном не говорят. Ее соседка по этажу Татьяна тоже в неведении, однако, по ее словам, некоторые предприниматели начинают постепенно выезжать из помещений (впрочем, не факт, что причина именно в градостроительных планах властей и собственников ТЦ).

На первом этаже торгового центра магазины работают
На первом этаже торгового центра магазины работают
Фото:

«Народа [покупателей] стало меньше. Потому что слух какой-то [о сносе], у нас никогда такого не было… Всегда было больше [покупателей]. В основном все ходили с деньгами, а сейчас — безденежные. Даже что-то дешевое, и то [купить] не могут», — посетовал один из продавцов. Добавив, что в особенности отток покупателей был заметен в новогодние праздники. По мнению собеседников, теперь жители приезжают в торговый центр как на экскурсию, чтобы своими глазами увидеть здание, которого скоро не станет.

Обойдя ТЦ полностью, журналист не увидел ни одного ряда, где закрытыми оказались бы несколько точек подряд. В некоторых магазинах проходят акции или сезонная ликвидация товара, кое-где даже висят объявления с поиском новых сотрудников.

ТЦ «Дирижабль» — один из старейших ТЦ Екатеринбурга — начали строить в конце 1990-х на месте бывшего аэропорта, перенесенного в Арамиль на закате советской эпохи. Сейчас он занимает площадь в 48 тысяч квадратных метров, из них торговые площади — 35 тысяч квадратных метров. Всего в комплексе два этажа с более чем 300 магазинами.

В августе 2023-го у ТЦ сменился собственник. Им стала девелоперская компания «Атлас Девелопмент», выкупив объект у фирмы «Олипс». В «Атласе» ранее настаивали, что планируют лишь реконструкцию «Дирижабля». На анонс от Габдрахманова там пока не реагировали (во всяком случае публично).

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Продавцов, которые работают в торговом центре «Дирижабль» в Екатеринбурге, пока не уведомляли о том, что объект может быть снесен. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU, решившему прогуляться по знаковому для города гигантскому ангару после заявления статусного чиновника мэрии. Начальник Главархитектуры Руслан Габдрахманов в минувшие выходные рассказал, что в обозримой перспективе на месте «Дирижабля» появится жилье, «офисы, ритейл, площади, связанные с образованием». Сроки реализации проекта пока не озвучиваются. Ксения, которая работает в отделе с детскими товарами, поделилась, что собственники магазина ни о чем подобном не говорят. Ее соседка по этажу Татьяна тоже в неведении, однако, по ее словам, некоторые предприниматели начинают постепенно выезжать из помещений (впрочем, не факт, что причина именно в градостроительных планах властей и собственников ТЦ). «Народа [покупателей] стало меньше. Потому что слух какой-то [о сносе], у нас никогда такого не было… Всегда было больше [покупателей]. В основном все ходили с деньгами, а сейчас — безденежные. Даже что-то дешевое, и то [купить] не могут», — посетовал один из продавцов. Добавив, что в особенности отток покупателей был заметен в новогодние праздники. По мнению собеседников, теперь жители приезжают в торговый центр как на экскурсию, чтобы своими глазами увидеть здание, которого скоро не станет. Обойдя ТЦ полностью, журналист не увидел ни одного ряда, где закрытыми оказались бы несколько точек подряд. В некоторых магазинах проходят акции или сезонная ликвидация товара, кое-где даже висят объявления с поиском новых сотрудников. ТЦ «Дирижабль» — один из старейших ТЦ Екатеринбурга — начали строить в конце 1990-х на месте бывшего аэропорта, перенесенного в Арамиль на закате советской эпохи. Сейчас он занимает площадь в 48 тысяч квадратных метров, из них торговые площади — 35 тысяч квадратных метров. Всего в комплексе два этажа с более чем 300 магазинами. В августе 2023-го у ТЦ сменился собственник. Им стала девелоперская компания «Атлас Девелопмент», выкупив объект у фирмы «Олипс». В «Атласе» ранее настаивали, что планируют лишь реконструкцию «Дирижабля». На анонс от Габдрахманова там пока не реагировали (во всяком случае публично).
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