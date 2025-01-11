11 января 2025
10 января 2025

Мэрия объявила, что будет на месте ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге

ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге снесут и построят жилье
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сроки застройки участка не уточняются
Сроки застройки участка не уточняются Фото:

На месте торгового центра «Дирижабль» в Екатеринбурге появится квартал многофункциональной застройки, где будет коммерческая недвижимость и жилье. Об этом заявил начальник Главархитектуры мэрии Руслан Габдрахманов.

«Помимо жилья, там [на месте „Дирижабля“] будут сформированы и коммерческая, некоммерческая функции: офисы, ритейл, площади, связанные с образованием. В настоящее время выдано право на разработку проекта планировки, будут определены основные показатели, функции и срок проекта», — рассказал Габдрахманов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В октябре замначальника департамента мэрии по потребрынку Максим Афанасьев, выступая перед депутатами гордумы, заявил: «Судьба „Дирижабля“ известна. Там будет проект общественного ввода жилья. Сейчас принимается решение. Думаю, что в ближайшее время узнаем».

В компании «Атлас Девелопмент», выкупившей объект в 2023 году, этот анонс опровергали. В публичном комментарии говорилось о планах по реконструкции одного из знаковых для города ТЦ.

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На месте торгового центра «Дирижабль» в Екатеринбурге появится квартал многофункциональной застройки, где будет коммерческая недвижимость и жилье. Об этом заявил начальник Главархитектуры мэрии Руслан Габдрахманов. «Помимо жилья, там [на месте „Дирижабля“] будут сформированы и коммерческая, некоммерческая функции: офисы, ритейл, площади, связанные с образованием. В настоящее время выдано право на разработку проекта планировки, будут определены основные показатели, функции и срок проекта», — рассказал Габдрахманов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В октябре замначальника департамента мэрии по потребрынку Максим Афанасьев, выступая перед депутатами гордумы, заявил: «Судьба „Дирижабля“ известна. Там будет проект общественного ввода жилья. Сейчас принимается решение. Думаю, что в ближайшее время узнаем». В компании «Атлас Девелопмент», выкупившей объект в 2023 году, этот анонс опровергали. В публичном комментарии говорилось о планах по реконструкции одного из знаковых для города ТЦ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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