Мэрия объявила, что будет на месте ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге

На месте торгового центра «Дирижабль» в Екатеринбурге появится квартал многофункциональной застройки, где будет коммерческая недвижимость и жилье. Об этом заявил начальник Главархитектуры мэрии Руслан Габдрахманов.
«Помимо жилья, там [на месте „Дирижабля“] будут сформированы и коммерческая, некоммерческая функции: офисы, ритейл, площади, связанные с образованием. В настоящее время выдано право на разработку проекта планировки, будут определены основные показатели, функции и срок проекта», — рассказал Габдрахманов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В октябре замначальника департамента мэрии по потребрынку Максим Афанасьев, выступая перед депутатами гордумы, заявил: «Судьба „Дирижабля“ известна. Там будет проект общественного ввода жилья. Сейчас принимается решение. Думаю, что в ближайшее время узнаем».
В компании «Атлас Девелопмент», выкупившей объект в 2023 году, этот анонс опровергали. В публичном комментарии говорилось о планах по реконструкции одного из знаковых для города ТЦ.
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