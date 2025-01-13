Челябинцы просят не закрывать популярную парковку на северо-западе

13 января 2025 в 16:56 Размер текста - 17 +

Порядка 500 машин после закрытия парковки будут стоять во дворах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители северо-запада Челябинска просят владельцев не закрывать популярную парковку «Автоковчег», где стоят около 500 машин. В противном случае уже в феврале они будут вынуждены искать парковочные места во дворах. «В результате закрытия данного объекта около 500 автомобилей будут вынуждены искать другое пристанище и не факт, что найдут, так как в нашем районе таких объектов попросту нет. Водители будут вынуждены ставить транспорт на улицах и во дворах, еще более затрудняя проезд специальных и экстренных служб и ухудшая экологическую обстановку. Просим решить вопрос о дальнем функционировании автопарковки по своему прямому назначению», — пишет житель Челябинска в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Автор сообщения уточняет, что парковка вместимостью 572 места долгие годы пользуется популярностью. Жители уверены, что объект имеет в первую очередь социальное значение и назначение. Информация о закрытии популярной многоуровневой парковки на Чичерина, 42в появилась в конце декабря. В администрации здания URA.RU сообщили, что паркинг будет работать до конца января, а затем закроется в связи с продажей здания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители северо-запада Челябинска просят владельцев не закрывать популярную парковку «Автоковчег», где стоят около 500 машин. В противном случае уже в феврале они будут вынуждены искать парковочные места во дворах. «В результате закрытия данного объекта около 500 автомобилей будут вынуждены искать другое пристанище и не факт, что найдут, так как в нашем районе таких объектов попросту нет. Водители будут вынуждены ставить транспорт на улицах и во дворах, еще более затрудняя проезд специальных и экстренных служб и ухудшая экологическую обстановку. Просим решить вопрос о дальнем функционировании автопарковки по своему прямому назначению», — пишет житель Челябинска в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Автор сообщения уточняет, что парковка вместимостью 572 места долгие годы пользуется популярностью. Жители уверены, что объект имеет в первую очередь социальное значение и назначение. Информация о закрытии популярной многоуровневой парковки на Чичерина, 42в появилась в конце декабря. В администрации здания URA.RU сообщили, что паркинг будет работать до конца января, а затем закроется в связи с продажей здания.