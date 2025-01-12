Мэр Тюмени рассказал, как будет развиваться микрорайон ММС

В ближайшие пять лет в тюменском микрорайоне Мелиораторов построят 11 километров дорог и благоустроят 2,22 гектара территории. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава областной столицы Максим Афанасьев.
«В целях обновления и реновации микрорайона, включая сокращение ветхого и аварийного жилья, было принято решение о комплексном развитии части территории площадью 2,22 га со сроком реализации программы 5 лет. В наших планах обустройство дорог в районе ММС, общей протяженностью около 11 км», — поделился подробностями мэр.
Он добавил, что для реализации проекта будут привлекаться внебюджетные средства. На деньги инвесторов-застройщиков в микрорайоне появятся коммуникации, дороги и парковочные места. В том числе — подъезды к жилым массивам.
Чтобы жителям города было удобнее добираться, власти планируют запустить укороченный маршрут №37 «поселок ММС — улица Пролетарская». Он соединит остановку «Поселок ММС» и новый корпус школы №45, а расписание будет адаптировано под начало и окончание уроков в школе.
Ранее URA.ru публиковало список улиц, на которых планируется строительство или ремонт дорожного полотна в наступившем году. Ознакомиться с ним можно в этом материале.
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