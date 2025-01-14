В селе Кетово Курганской области построят новый торговый центр. Свердловский подрядчик «Вектор Строй» уже начал готовить площадку под возведение здания. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы строительства.
«В селе Кетово построят торговый центр. Территорию будущего объекта уже огородили забором», — рассказал инсайдер. Другой источник отметил, что на этом месте могут возвести торговое здание для одного из федеральных девелоперов.
Корреспонденту URA.RU представители подрядчика «Вектор Строй» сообщили, что планируется строительство одноэтажного здания офисно-коммерческого назначения. Однако рассказать другие подробности по проекту в фирме отказались. На сайте компании указано, что предприятие ранее возводило здания для федеральных торговых сетей на территории Кургана и других муниципалитетов.
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