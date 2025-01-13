В Перми резко выросли цены на аренду «однушек»

Ставки на аренду однокомнатных квартир в Перми выросли на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя ставка на аренду «однушек» достигла 27,9 тысячи рублей
Средняя ставка на аренду «однушек» достигла 27,9 тысячи рублей Фото:

В Перми в январе 2025 года подорожала аренда однокомнатных квартир. В среднем такое жилье сдают за 27,9 тысячи рублей в месяц. Это на 29,4% выше, чем в начале 2024 года. Об этом URA.RU рассказали специалисты федерального портала «Мир квартир». 

«За год однокомнатные квартиры подорожали во всех городах без исключения. В Перми прирост составил 29,4%. Средняя ставка достигла 27,9 тысячи рублей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что «двушки» и «трешки» тоже выросли в цене, но чуть меньше. Двухкомнатную квартиру сдают в среднем за 33,7 тысячи рублей. Это на 19,1% больше, чем годом ранее. А ставка на трехкомнатную квартиру стала больше на 17,3% и достигла 42,7 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросли ставки на посуточную аренду квартир. В конце декабря жилье подорожало на 10%, а в новогоднюю ночь действовала наценка в двукратном размере.

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В Перми в январе 2025 года подорожала аренда однокомнатных квартир. В среднем такое жилье сдают за 27,9 тысячи рублей в месяц. Это на 29,4% выше, чем в начале 2024 года. Об этом URA.RU рассказали специалисты федерального портала «Мир квартир».  «За год однокомнатные квартиры подорожали во всех городах без исключения. В Перми прирост составил 29,4%. Средняя ставка достигла 27,9 тысячи рублей», — сказано в сообщении. Уточняется, что «двушки» и «трешки» тоже выросли в цене, но чуть меньше. Двухкомнатную квартиру сдают в среднем за 33,7 тысячи рублей. Это на 19,1% больше, чем годом ранее. А ставка на трехкомнатную квартиру стала больше на 17,3% и достигла 42,7 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросли ставки на посуточную аренду квартир. В конце декабря жилье подорожало на 10%, а в новогоднюю ночь действовала наценка в двукратном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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