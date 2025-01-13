В Перми резко выросли цены на аренду «однушек»

В Перми в январе 2025 года подорожала аренда однокомнатных квартир. В среднем такое жилье сдают за 27,9 тысячи рублей в месяц. Это на 29,4% выше, чем в начале 2024 года. Об этом URA.RU рассказали специалисты федерального портала «Мир квартир».
«За год однокомнатные квартиры подорожали во всех городах без исключения. В Перми прирост составил 29,4%. Средняя ставка достигла 27,9 тысячи рублей», — сказано в сообщении.
Уточняется, что «двушки» и «трешки» тоже выросли в цене, но чуть меньше. Двухкомнатную квартиру сдают в среднем за 33,7 тысячи рублей. Это на 19,1% больше, чем годом ранее. А ставка на трехкомнатную квартиру стала больше на 17,3% и достигла 42,7 тысячи рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросли ставки на посуточную аренду квартир. В конце декабря жилье подорожало на 10%, а в новогоднюю ночь действовала наценка в двукратном размере.
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