Челябинский бизнесмен, проваливший олимпийскую стройку, пытался выйти из колонии

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Михаила Азаматова не выпустили из колонии
Михаила Азаматова не выпустили из колонии Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в челябинском минстрое

Челябинский бизнесмен Михаил Азаматов, фигурирующий в уголовных делах регионального минстроя и в 2022 году осужденный на четыре года за мошенничество при строительстве биатлонного стадиона в Златоусте, пытался в очередной раз выйти из колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, сделать это ему не позволили.

«Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы. Постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В феврале 2024 года Азаматов уже пытался выйти из мест лишения свободы. Но суд отказал ему в этом. Следующую попытку он предпринял в октябре, и вновь неудачно. Оспорить решения в апелляции ему также не удалось.

Азаматова задержали в феврале 2020 года. С него началась череда посадок в минстрое области: были арестованы занимавшая на тот момент пост замминистра Татьяна Антонова и бывший директор «Челябоблинвестрой» (подведомственная минстрою структура контролировала исполнение контрактов на строительство — ред.) Алексей Абаимов. Их обвинили в получении взяток от Азаматова.

По одному из обвинений дело Азаматова выделили в отдельное производство. По итогу он получил четыре года колонии. Сейчас в Курчатовском райсуде рассматривается другой материал с участием коммерсанта.

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Челябинский бизнесмен Михаил Азаматов, фигурирующий в уголовных делах регионального минстроя и в 2022 году осужденный на четыре года за мошенничество при строительстве биатлонного стадиона в Златоусте, пытался в очередной раз выйти из колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, сделать это ему не позволили. «Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы. Постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В феврале 2024 года Азаматов уже пытался выйти из мест лишения свободы. Но суд отказал ему в этом. Следующую попытку он предпринял в октябре, и вновь неудачно. Оспорить решения в апелляции ему также не удалось. Азаматова задержали в феврале 2020 года. С него началась череда посадок в минстрое области: были арестованы занимавшая на тот момент пост замминистра Татьяна Антонова и бывший директор «Челябоблинвестрой» (подведомственная минстрою структура контролировала исполнение контрактов на строительство — ред.) Алексей Абаимов. Их обвинили в получении взяток от Азаматова. По одному из обвинений дело Азаматова выделили в отдельное производство. По итогу он получил четыре года колонии. Сейчас в Курчатовском райсуде рассматривается другой материал с участием коммерсанта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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