Челябинский бизнесмен, проваливший олимпийскую стройку, пытался выйти из колонии

Челябинский бизнесмен Михаил Азаматов, фигурирующий в уголовных делах регионального минстроя и в 2022 году осужденный на четыре года за мошенничество при строительстве биатлонного стадиона в Златоусте, пытался в очередной раз выйти из колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, сделать это ему не позволили.
«Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы. Постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В феврале 2024 года Азаматов уже пытался выйти из мест лишения свободы. Но суд отказал ему в этом. Следующую попытку он предпринял в октябре, и вновь неудачно. Оспорить решения в апелляции ему также не удалось.
Азаматова задержали в феврале 2020 года. С него началась череда посадок в минстрое области: были арестованы занимавшая на тот момент пост замминистра Татьяна Антонова и бывший директор «Челябоблинвестрой» (подведомственная минстрою структура контролировала исполнение контрактов на строительство — ред.) Алексей Абаимов. Их обвинили в получении взяток от Азаматова.
По одному из обвинений дело Азаматова выделили в отдельное производство. По итогу он получил четыре года колонии. Сейчас в Курчатовском райсуде рассматривается другой материал с участием коммерсанта.
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