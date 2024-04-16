Фигурант уголовных дел в челябинском минстрое попытался досрочно выйти из колонии

Челябинского бизнесмена Азаматова не отпустили на принудительные работы

16 апреля 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Челябинский областной суд оставил Михаила Азаматова в колонии Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое Челябинский бизнесмен Михаил Азаматов, фигурирующий в уголовных делах регионального минстроя и в 2022 году осужденный на четыре года за мошенничество, попытался через областной суд досрочно выйти из колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, его ходатайство о замене неотбытой части наказания на принудительные работы было оставлено без изменения. «Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката, действующего в интересах Азаматова. Постановление Калининского райсуда Челябинска об отказе в удовлетворении ходатайства о замене Азаматову неотбытой части наказания более мягким видом наказания судом апелляционной инстанции оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Азаматов был задержан в феврале 2020 года. Именно с него началась череда задержаний в региональном минстрое: после Азаматова были задержаны занимавшая на тот момент пост замминистра Татьяна Антонова и бывший директор «Челябоблинвестроя» (подведомственная минстрою структура контролировала исполнение контрактов на строительство — ред.) Алексей Абаимов. Их обвинили в получении взяток от Азаматова. По версии следствия, Антонова получила от коммерсанта 2,2 млн рублей, а Абаимов более одного миллиона рублей за обеспечение контракта по строительству биатлонного центра в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске. Сейчас их дело рассматривается в Курчатовском райсуде Челябинска. По другому эпизоду дело Абаимова выделено в отдельный материал и рассматривается в Центральном суде. Азаматова же в октябре 2022 года осудили на четыре года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский бизнесмен Михаил Азаматов, фигурирующий в уголовных делах регионального минстроя и в 2022 году осужденный на четыре года за мошенничество, попытался через областной суд досрочно выйти из колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, его ходатайство о замене неотбытой части наказания на принудительные работы было оставлено без изменения. «Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката, действующего в интересах Азаматова. Постановление Калининского райсуда Челябинска об отказе в удовлетворении ходатайства о замене Азаматову неотбытой части наказания более мягким видом наказания судом апелляционной инстанции оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Азаматов был задержан в феврале 2020 года. Именно с него началась череда задержаний в региональном минстрое: после Азаматова были задержаны занимавшая на тот момент пост замминистра Татьяна Антонова и бывший директор «Челябоблинвестроя» (подведомственная минстрою структура контролировала исполнение контрактов на строительство — ред.) Алексей Абаимов. Их обвинили в получении взяток от Азаматова. По версии следствия, Антонова получила от коммерсанта 2,2 млн рублей, а Абаимов более одного миллиона рублей за обеспечение контракта по строительству биатлонного центра в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске. Сейчас их дело рассматривается в Курчатовском райсуде Челябинска. По другому эпизоду дело Абаимова выделено в отдельный материал и рассматривается в Центральном суде. Азаматова же в октябре 2022 года осудили на четыре года.