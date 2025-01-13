Пермский дизайнер рассказала, что делать с живой елью после Нового года

Выкидывать живую ель после новогодних праздников не обязательно. Из ветвей можно сделать букеты или веники для бани. О том, как продлить новогоднюю атмосферу дома, URA.RU рассказала пермский дизайнер интерьера Мария Лютова.
«После Нового года вплоть до Крещения можно поддержать праздничное настроение, украсив дом букетами с еловыми веточками. Банщики могут сделать из елки веник в „чистом“ виде или добавить пихту», — рассказала Мария Лютова корреспонденту агентства.
Дизайнер добавила, что правильный уход за елью продлевает дереву жизнь. Стоит бережно наряжать ель, ставить подальше от источников тепла и регулярно опрыскивать. Также она отметила, что в Европе популярно практика аренды живых елей в грунте. В питомниках заблаговременно выкапывают деревья и выдают их на время праздников в горшках. Затем растения принимают в питомник и высаживают их обратно в землю. По мнению дизайнера, это самый экологичный способ использования новогодних елей, но в Пермском каре его пока применяют.
Ранее URA.RU рассказало, в какие даты лучше убирать елку. По мнению мастера фен-шуй, есть несколько благоприятных дат для этого дела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!