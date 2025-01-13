13 января 2025

Пермский дизайнер рассказала, что делать с живой елью после Нового года

Дизайнер из Перми Лютова: букеты из еловых веток поддержат атмосферу праздника
© Служба новостей «URA.RU»
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Если за деревом правильно ухаживать, его ветки еще долго будут украшать интерьер
Если за деревом правильно ухаживать, его ветки еще долго будут украшать интерьер Фото:

Выкидывать живую ель после новогодних праздников не обязательно. Из ветвей можно сделать букеты или веники для бани. О том, как продлить новогоднюю атмосферу дома, URA.RU рассказала пермский дизайнер интерьера Мария Лютова.

«После Нового года вплоть до Крещения можно поддержать праздничное настроение, украсив дом букетами с еловыми веточками. Банщики могут сделать из елки веник в „чистом“ виде или добавить пихту», — рассказала Мария Лютова корреспонденту агентства.

Дизайнер добавила, что правильный уход за елью продлевает дереву жизнь. Стоит бережно наряжать ель, ставить подальше от источников тепла и регулярно опрыскивать. Также она отметила, что в Европе популярно практика аренды живых елей в грунте. В питомниках заблаговременно выкапывают деревья и выдают их на время праздников в горшках. Затем растения принимают в питомник и высаживают их обратно в землю. По мнению дизайнера, это самый экологичный способ использования новогодних елей, но в Пермском каре его пока применяют.

Ранее URA.RU рассказало, в какие даты лучше убирать елку. По мнению мастера фен-шуй, есть несколько благоприятных дат для этого дела.

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Выкидывать живую ель после новогодних праздников не обязательно. Из ветвей можно сделать букеты или веники для бани. О том, как продлить новогоднюю атмосферу дома, URA.RU рассказала пермский дизайнер интерьера Мария Лютова. «После Нового года вплоть до Крещения можно поддержать праздничное настроение, украсив дом букетами с еловыми веточками. Банщики могут сделать из елки веник в „чистом“ виде или добавить пихту», — рассказала Мария Лютова корреспонденту агентства. Дизайнер добавила, что правильный уход за елью продлевает дереву жизнь. Стоит бережно наряжать ель, ставить подальше от источников тепла и регулярно опрыскивать. Также она отметила, что в Европе популярно практика аренды живых елей в грунте. В питомниках заблаговременно выкапывают деревья и выдают их на время праздников в горшках. Затем растения принимают в питомник и высаживают их обратно в землю. По мнению дизайнера, это самый экологичный способ использования новогодних елей, но в Пермском каре его пока применяют. Ранее URA.RU рассказало, в какие даты лучше убирать елку. По мнению мастера фен-шуй, есть несколько благоприятных дат для этого дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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