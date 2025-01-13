В Пермском крае уменьшили размер единовременной выплаты для участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Размер региональной единовременной выплаты для контрактников, которые едут на СВО, составит 1 млн рублей
Размер региональной единовременной выплаты для контрактников, которые едут на СВО, составит 1 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае введен новый размер единовременной региональной выплаты для граждан, которые решили заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации. С 1 января 2025 года она составит один млн рублей, а не 1,5 млн рублей, как было ранее. Об этом URA.RU сообщили в министерстве территориальной безопасности Прикамья.

«В Пермском крае с 1 января 2025 года единовременная региональная выплата участникам специальной военной операции (СВО), которые заключили контракт, установлена в размере 1 млн рублей. Предыдущая выплата в 1,5 млн рублей была установлена до 31 декабря 2024 года», — рассказали URA.RU в ведомстве, пояснив, что «уменьшение единовременной выплаты связано с возможностями краевого бюджета».

В минтербезопасности также подчеркнули, что сейчас выплаты участникам СВО «актуализируются во всех регионах, входящих в Приволжский федеральный округ, исходя из новых мер поддержки». В январе в Прикамье будут введены дополнительные меры поддержки, которых в ПФО еще не было.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае введен новый размер единовременной региональной выплаты для граждан, которые решили заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации. С 1 января 2025 года она составит один млн рублей, а не 1,5 млн рублей, как было ранее. Об этом URA.RU сообщили в министерстве территориальной безопасности Прикамья. «В Пермском крае с 1 января 2025 года единовременная региональная выплата участникам специальной военной операции (СВО), которые заключили контракт, установлена в размере 1 млн рублей. Предыдущая выплата в 1,5 млн рублей была установлена до 31 декабря 2024 года», — рассказали URA.RU в ведомстве, пояснив, что «уменьшение единовременной выплаты связано с возможностями краевого бюджета». В минтербезопасности также подчеркнули, что сейчас выплаты участникам СВО «актуализируются во всех регионах, входящих в Приволжский федеральный округ, исходя из новых мер поддержки». В январе в Прикамье будут введены дополнительные меры поддержки, которых в ПФО еще не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...