В Пермском крае уменьшили размер единовременной выплаты для участников СВО

В Пермском крае введен новый размер единовременной региональной выплаты для граждан, которые решили заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации. С 1 января 2025 года она составит один млн рублей, а не 1,5 млн рублей, как было ранее. Об этом URA.RU сообщили в министерстве территориальной безопасности Прикамья.
«В Пермском крае с 1 января 2025 года единовременная региональная выплата участникам специальной военной операции (СВО), которые заключили контракт, установлена в размере 1 млн рублей. Предыдущая выплата в 1,5 млн рублей была установлена до 31 декабря 2024 года», — рассказали URA.RU в ведомстве, пояснив, что «уменьшение единовременной выплаты связано с возможностями краевого бюджета».
В минтербезопасности также подчеркнули, что сейчас выплаты участникам СВО «актуализируются во всех регионах, входящих в Приволжский федеральный округ, исходя из новых мер поддержки». В январе в Прикамье будут введены дополнительные меры поддержки, которых в ПФО еще не было.
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