С крыши Торгового центра в Челябинске сняли вывеску «Ариант»

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Виды Челябинска, торговый центр, город челябинск
Знаменитую вывеску сняли с ТЦ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

В Челябинске с торгового центра по улице Каслинской, который в конце 2024 года перешел в собственность региона в рамках национализации, сняли вывеску «Ариант». Об этом сообщают СМИ.

«Облик Торгового центра, который вместе с агрохолдингом „Ариант“ и ЧЭМК изъяли у Александра Аристова и Юрия Антипова в прошлом году, изменился в новогодние праздники», — пишет сайт «74.ру». Теперь со стороны улицы Братьев Кашириных висит растяжка «Челябинск/Танкоград», а со стороны Каслинской «1945-2025».

Торговый центр на набережной реки Миасс перешел в собственность Челябинской области в конце 2024 года, сообщила пресс-служба правительства региона. Торговый центр был крупнейшим магазином Челябинска. Уже после ЧЭМК собственники предприятия Аристов и Антипов приватизировали Торговый центр. Позднее они хотели его продать, но не успели. ЧЭМК Антиповых и «Ариант» Аристовых национализировали по требованию Генпрокуратуры РФ в 2024 году. Предполагается, что Торговый центр перепрофилируют в общественно-выставочное пространство, рассказывал ранее первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

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В Челябинске с торгового центра по улице Каслинской, который в конце 2024 года перешел в собственность региона в рамках национализации, сняли вывеску «Ариант». Об этом сообщают СМИ. «Облик Торгового центра, который вместе с агрохолдингом „Ариант“ и ЧЭМК изъяли у Александра Аристова и Юрия Антипова в прошлом году, изменился в новогодние праздники», — пишет сайт «74.ру». Теперь со стороны улицы Братьев Кашириных висит растяжка «Челябинск/Танкоград», а со стороны Каслинской «1945-2025». Торговый центр на набережной реки Миасс перешел в собственность Челябинской области в конце 2024 года, сообщила пресс-служба правительства региона. Торговый центр был крупнейшим магазином Челябинска. Уже после ЧЭМК собственники предприятия Аристов и Антипов приватизировали Торговый центр. Позднее они хотели его продать, но не успели. ЧЭМК Антиповых и «Ариант» Аристовых национализировали по требованию Генпрокуратуры РФ в 2024 году. Предполагается, что Торговый центр перепрофилируют в общественно-выставочное пространство, рассказывал ранее первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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