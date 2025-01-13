Заведено уголовное дело из-за падения рабочего с 21-го этажа в Академическом

13 января 2025 в 18:11 Размер текста - 17 +

Следователи назначили судмедэкспертизу Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге следователи СКР завели уголовное дело из-за гибели 57-летнего рабочего, который сорвался с 21-го этажа строящегося жилого комплекса в Академическом районе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Следственным отделом по Верх-Исетскому району СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — следует из сообщения. Для определения точной причины смерти мужчины назначена судмедэкспертиза. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, погибшим оказался уроженец одной из бывших союзных республик. «Он упал с высоты 21 этажа, что соответствует 84 метрам», — отметил полковник Горелых. Трагедия случилась днем 13 января на стройке по улице Вильгельма де Генина. Рабочий скончался на месте происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге следователи СКР завели уголовное дело из-за гибели 57-летнего рабочего, который сорвался с 21-го этажа строящегося жилого комплекса в Академическом районе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Следственным отделом по Верх-Исетскому району СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — следует из сообщения. Для определения точной причины смерти мужчины назначена судмедэкспертиза. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, погибшим оказался уроженец одной из бывших союзных республик. «Он упал с высоты 21 этажа, что соответствует 84 метрам», — отметил полковник Горелых. Трагедия случилась днем 13 января на стройке по улице Вильгельма де Генина. Рабочий скончался на месте происшествия.