Заведено уголовное дело из-за падения рабочего с 21-го этажа в Академическом

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Следователи назначили судмедэкспертизу Фото:

В Екатеринбурге следователи СКР завели уголовное дело из-за гибели 57-летнего рабочего, который сорвался с 21-го этажа строящегося жилого комплекса в Академическом районе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Следственным отделом по Верх-Исетскому району СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — следует из сообщения. Для определения точной причины смерти мужчины назначена судмедэкспертиза.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, погибшим оказался уроженец одной из бывших союзных республик. «Он упал с высоты 21 этажа, что соответствует 84 метрам», — отметил полковник Горелых.

Трагедия случилась днем 13 января на стройке по улице Вильгельма де Генина. Рабочий скончался на месте происшествия.

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В Екатеринбурге следователи СКР завели уголовное дело из-за гибели 57-летнего рабочего, который сорвался с 21-го этажа строящегося жилого комплекса в Академическом районе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Следственным отделом по Верх-Исетскому району СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — следует из сообщения. Для определения точной причины смерти мужчины назначена судмедэкспертиза. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, погибшим оказался уроженец одной из бывших союзных республик. «Он упал с высоты 21 этажа, что соответствует 84 метрам», — отметил полковник Горелых. Трагедия случилась днем 13 января на стройке по улице Вильгельма де Генина. Рабочий скончался на месте происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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