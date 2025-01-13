Мэр Тбилиси: Кулеба отговорил сына воевать, а сам втягивает Грузию в СВО

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уговорил своего сына не участвовать в спецоперации на Украине, но одновременно требовал от Грузии отправить своих военных на фронт. Об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«Конечно же, очень тяжело слушать то, как бывший высокопоставленный чиновник (Кулеба — прим.) отговорил своего сына от участия в войне добровольцем, когда других людей прямо задерживали и посылали на фронт. Параллельно от нас требовали назначить прямые чартерные рейсы (для переброски грузинских добровольцев на Украину — прим), что было призывом к подключению к войне», — сказал Каладзе. Его слова приводит ТАСС.
Мэр Тбилиси также выразил беспокойство по поводу текущей ситуации на Украине. По его словам, в стране сейчас складывается тяжелая обстановка, так как она потеряла большую часть территорий, множество солдат погибли, а многие семьи были вынуждены покинуть свои дома.
Ранее Кулеба отговорил своего 18-летнего сына Егора идти добровольцем на фронт, хотя тот посещает военные курсы. Сейчас сын украинского политика живет и учится в Австрии, передает 360.ru.
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