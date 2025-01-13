Вандал, крушащий в Перми остановочные комплексы, попал на видео

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16-летний подросток крушил стекла молотком
16-летний подросток крушил стекла молотком Фото:

Департамент транспорта Перми опубликовал видео, с помощью которого удалось вычислить вандала, разрушившего остановочные комплексы. Нарушителя уже задержала полиция.

«Выявлен вандал, разбивший стекла остановочных павильонов в Перми. Этого удалось добиться благодаря оперативному взаимодействию подразделений администрации города Перми с полицией и использованию „Единых систем видеонаблюдения Пермского края“», — отмечает дептранс в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее рассказывало URA.RU, о действиях хулигана стало известно утром 13 января. Позже полиция сообщила о задержании несовершеннолетнего молодого человека. Возбуждено уголовное дело о вандализме. Ущерб в 300 тысяч рублей дептранс намерен взыскать через суд.

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Департамент транспорта Перми опубликовал видео, с помощью которого удалось вычислить вандала, разрушившего остановочные комплексы. Нарушителя уже задержала полиция. «Выявлен вандал, разбивший стекла остановочных павильонов в Перми. Этого удалось добиться благодаря оперативному взаимодействию подразделений администрации города Перми с полицией и использованию „Единых систем видеонаблюдения Пермского края“», — отмечает дептранс в соцсети «ВКонтакте». Как ранее рассказывало URA.RU, о действиях хулигана стало известно утром 13 января. Позже полиция сообщила о задержании несовершеннолетнего молодого человека. Возбуждено уголовное дело о вандализме. Ущерб в 300 тысяч рублей дептранс намерен взыскать через суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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