Вандал, крушащий в Перми остановочные комплексы, попал на видео

Департамент транспорта Перми опубликовал видео, с помощью которого удалось вычислить вандала, разрушившего остановочные комплексы. Нарушителя уже задержала полиция.
«Выявлен вандал, разбивший стекла остановочных павильонов в Перми. Этого удалось добиться благодаря оперативному взаимодействию подразделений администрации города Перми с полицией и использованию „Единых систем видеонаблюдения Пермского края“», — отмечает дептранс в соцсети «ВКонтакте».
Как ранее рассказывало URA.RU, о действиях хулигана стало известно утром 13 января. Позже полиция сообщила о задержании несовершеннолетнего молодого человека. Возбуждено уголовное дело о вандализме. Ущерб в 300 тысяч рублей дептранс намерен взыскать через суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!