На владельца затонувшего пермского танкера «Волгонефть 212» подали в суд

В Арбитражный суд Краснодарского края поступили иски против пермской компании ООО «Кама Шиппинг», которая владеет затонувшим ранее танкером «Волгонефть 212». Претензии возникли у прокуратуры и «Морспасслужбы», значится в картотеке суда.
«Новороссийская транспортная прокуратура подала в Арбитражный суд Краснодарского края два заявления о привлечении ООО „Кама Шиппинг“ к административной ответственности. По какой статье компания привлекается к ответственности не указано», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку суда. Также иск подало ФГБУ «Морспасслужба». Суть требований не сообщается.
Крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошло 15 декабря в Керченском проливе. Оба судна перевозили мазут, и топливо вылилось в море. Инцидент привел к экологической катастрофе.
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