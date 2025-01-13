На владельца затонувшего пермского танкера «Волгонефть 212» подали в суд

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Суд пока не принял иски к производству
Суд пока не принял иски к производству Фото:
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В Арбитражный суд Краснодарского края поступили иски против пермской компании ООО «Кама Шиппинг», которая владеет затонувшим ранее танкером «Волгонефть 212». Претензии возникли у прокуратуры и «Морспасслужбы», значится в картотеке суда.

«Новороссийская транспортная прокуратура подала в Арбитражный суд Краснодарского края два заявления о привлечении ООО „Кама Шиппинг“ к административной ответственности. По какой статье компания привлекается к ответственности не указано», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку суда. Также иск подало ФГБУ «Морспасслужба». Суть требований не сообщается.

Крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошло 15 декабря в Керченском проливе. Оба судна перевозили мазут, и топливо вылилось в море. Инцидент привел к экологической катастрофе.

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В Арбитражный суд Краснодарского края поступили иски против пермской компании ООО «Кама Шиппинг», которая владеет затонувшим ранее танкером «Волгонефть 212». Претензии возникли у прокуратуры и «Морспасслужбы», значится в картотеке суда. «Новороссийская транспортная прокуратура подала в Арбитражный суд Краснодарского края два заявления о привлечении ООО „Кама Шиппинг“ к административной ответственности. По какой статье компания привлекается к ответственности не указано», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку суда. Также иск подало ФГБУ «Морспасслужба». Суть требований не сообщается. Крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошло 15 декабря в Керченском проливе. Оба судна перевозили мазут, и топливо вылилось в море. Инцидент привел к экологической катастрофе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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