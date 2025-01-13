Возгорание военного госпиталя в Туле, предварительно, произошло из-за неисправности электропроводки. Об этом сообщает глава Тульской области Дмитрий Миляев.
«Предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки», — отметил Миляев в своем telegram-канале. Об этом же сообщается на официальном сайте областных властей.
Как отметил глава региона, на месте происшествия сейчас работают экстренные службы, включая расчеты МЧС. Губернатор также поручил предоставить транспорт для эвакуации военнослужащих, проходивших лечение в госпитале, где вспыхнул пожар. В результате возгорания никто не пострадал, подытожил Миляев.
Военный госпиталь, где произошел пожар, принадлежит 39-му отдельному медицинскому отряду Воздушно-десантных войск РФ. Сообщалось, что огонь охватил одно из зданий помещения.
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