14 января 2025

Критик свердловского ГУФСИН заявил об угрозах в СИЗО и долгах

Правозащитник Соколов вышел из-под ареста в Екатеринбурге с проблемами
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения правозащитнику Алексею Соколову. Екатеринбург , соколов алексей
Алексей Соколов освободился чуть больше недели назад (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге задержали правозащитника, критиковавшего ГУФСИН

У екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова, критиковавшего работу свердловского ГУФСИН и попавшего под уголовное преследование по обвинению в распространении экстремистских материалов, из-за пребывания в СИЗО-1 появились долги. Об этом он рассказал URA.RU.

Соколов оказался под стражей 8 июля 2024 года. «Екатеринбургский централ» он покинул спустя полгода — 4 января. «Я продолжу правозащитную деятельность и постараюсь довести начатые дела, в том числе против сотрудников ГУФСИН, но сначала надо собрать инструменты для работы. Ведь даже машины у нас нет, чтобы посещать заключенных. Ну и конечно, у меня накопились долги (около 300 тысяч рублей — прим. ред.) — невыполнение кредитных обязательств привело к этому. Их нужно как-то закрывать, дополнительно ищу работу», — сказал Соколов. Он пытался взять кредитные каникулы, пока был под стражей, но в этом ему отказали два банка.

В СИЗО-1 на него якобы оказывали давление. По его словам, ему угрожали арестанты из соседних камер.

«Организовывались постоянные провокации, направленные на применение ко мне физической силы. Также я чувствовал психологическое давление. Например, овощи и фрукты, переданные моей супругой, резались на мелкие кусочки и помещались в один пакет. Возникало чувство, что я в клетке контактного зоопарка, куда мне закидывают мелконарезанные овощи и фрукты», — сказал Алексей. По его словам, за время в СИЗО ему не предлагали пойти на сделку со следствием.

Силовики считают, что Соколов в соцсетях размещал публикации, в которых отражал недостоверные факты о деятельности регионального ГУФСИН, а также ставил ссылки на Facebook (запрещен в РФ, принадлежит Meta, она запрещена и признана экстремистской). Свою вину он не признает. И считает, что дело против него сфабриковали из-за его помощи осужденным и арестантам. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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У екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова, критиковавшего работу свердловского ГУФСИН и попавшего под уголовное преследование по обвинению в распространении экстремистских материалов, из-за пребывания в СИЗО-1 появились долги. Об этом он рассказал URA.RU. Соколов оказался под стражей 8 июля 2024 года. «Екатеринбургский централ» он покинул спустя полгода — 4 января. «Я продолжу правозащитную деятельность и постараюсь довести начатые дела, в том числе против сотрудников ГУФСИН, но сначала надо собрать инструменты для работы. Ведь даже машины у нас нет, чтобы посещать заключенных. Ну и конечно, у меня накопились долги (около 300 тысяч рублей — прим. ред.) — невыполнение кредитных обязательств привело к этому. Их нужно как-то закрывать, дополнительно ищу работу», — сказал Соколов. Он пытался взять кредитные каникулы, пока был под стражей, но в этом ему отказали два банка. В СИЗО-1 на него якобы оказывали давление. По его словам, ему угрожали арестанты из соседних камер. «Организовывались постоянные провокации, направленные на применение ко мне физической силы. Также я чувствовал психологическое давление. Например, овощи и фрукты, переданные моей супругой, резались на мелкие кусочки и помещались в один пакет. Возникало чувство, что я в клетке контактного зоопарка, куда мне закидывают мелконарезанные овощи и фрукты», — сказал Алексей. По его словам, за время в СИЗО ему не предлагали пойти на сделку со следствием. Силовики считают, что Соколов в соцсетях размещал публикации, в которых отражал недостоверные факты о деятельности регионального ГУФСИН, а также ставил ссылки на Facebook (запрещен в РФ, принадлежит Meta, она запрещена и признана экстремистской). Свою вину он не признает. И считает, что дело против него сфабриковали из-за его помощи осужденным и арестантам. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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