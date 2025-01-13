Тюменский дирижер Медяник выступит в Дубае

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В программе — произведения Шостаковича, Прокофьева
В программе — произведения Шостаковича, Прокофьева Фото:

Тюменский дирижер Юрий Медяник 18 января выступит с концертом в Дубае. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«Юрий Медяник станет дирижером филармонического оркестра Объединенных Арабских Эмиратов и 18 января выступит с концертом в Дубае. А 31 января за дирижерсктй пульт Тюменского филармонического оркестра встанет приглашенный дирижер Николас Манн», — говорится в сообщении инфоцентра.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет концерт группы «Пикник». Самые дорогие билеты за шесть тысяч рублей уже практически полностью раскупили.

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Тюменский дирижер Юрий Медяник 18 января выступит с концертом в Дубае. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. «Юрий Медяник станет дирижером филармонического оркестра Объединенных Арабских Эмиратов и 18 января выступит с концертом в Дубае. А 31 января за дирижерсктй пульт Тюменского филармонического оркестра встанет приглашенный дирижер Николас Манн», — говорится в сообщении инфоцентра. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет концерт группы «Пикник». Самые дорогие билеты за шесть тысяч рублей уже практически полностью раскупили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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