Тюменский дирижер Медяник выступит в Дубае

В программе — произведения Шостаковича, Прокофьева
Тюменский дирижер Юрий Медяник 18 января выступит с концертом в Дубае. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.
«Юрий Медяник станет дирижером филармонического оркестра Объединенных Арабских Эмиратов и 18 января выступит с концертом в Дубае. А 31 января за дирижерсктй пульт Тюменского филармонического оркестра встанет приглашенный дирижер Николас Манн», — говорится в сообщении инфоцентра.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет концерт группы «Пикник». Самые дорогие билеты за шесть тысяч рублей уже практически полностью раскупили.
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