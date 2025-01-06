Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на концерт группы «Пикник»

Концерт пройдет 11 марта
В Тюмени раскупили самые дорогие билеты за шесть тысяч рублей на концерт рок-группы «Пикник». Такая информация указана на сайте «Яндекс Афиша». Выступление пройдет 11 марта.
«Концерт в Тюмени. Группа „Пикник“, новая программа „Один на один“. Дата выступления — 11 марта», — указано в афише. На момент публикации новости осталось всего три самых дорогих билета.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выступит группа «Любэ», которая нравится президенту России Владимиру Путину. Концерт пройдет 29 марта 2025 года.
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