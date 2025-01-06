06 января 2025
05 января 2025

Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на концерт группы «Пикник»

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт пройдет 11 марта
Концерт пройдет 11 марта Фото:

В Тюмени раскупили самые дорогие билеты за шесть тысяч рублей на концерт рок-группы «Пикник». Такая информация указана на сайте «Яндекс Афиша». Выступление пройдет 11 марта.

«Концерт в Тюмени. Группа „Пикник“, новая программа „Один на один“. Дата выступления — 11 марта», — указано в афише. На момент публикации новости осталось всего три самых дорогих билета. 

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выступит группа «Любэ», которая нравится президенту России Владимиру Путину. Концерт пройдет 29 марта 2025 года.

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В Тюмени раскупили самые дорогие билеты за шесть тысяч рублей на концерт рок-группы «Пикник». Такая информация указана на сайте «Яндекс Афиша». Выступление пройдет 11 марта. «Концерт в Тюмени. Группа „Пикник“, новая программа „Один на один“. Дата выступления — 11 марта», — указано в афише. На момент публикации новости осталось всего три самых дорогих билета.  Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выступит группа «Любэ», которая нравится президенту России Владимиру Путину. Концерт пройдет 29 марта 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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