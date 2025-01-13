Фицо предложил Зеленскому встречу

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Фицо предложил Зеленскому встретиться в Словакии
Фицо предложил Зеленскому встретиться в Словакии Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо преложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести встречу. С такой идеей политик выступил на фоне остановки Киевом транзита российского газа в Европу через территорию своей страны.

«Позвольте мне, как высшему представителю словацкой исполнительной власти, пригласить вас на переговоры», — написал Фицо в открытом письме, которое опубликовал на странице в социальной сети Facebook* (запрещена и признана экстремистской в РФ). Он предложил встретиться на территории Словакии вблизи с украинской границей. 

Украина прекратила подачу российского газа в Европу с 1 января, объяснив это защитой национальных интересов. Фицо не раз призывал Зеленского одуматься и даже пообещал продолжить давление на Киев, в том числе, пригрозил наложить вето на помощь Украине. 

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо преложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести встречу. С такой идеей политик выступил на фоне остановки Киевом транзита российского газа в Европу через территорию своей страны. «Позвольте мне, как высшему представителю словацкой исполнительной власти, пригласить вас на переговоры», — написал Фицо в открытом письме, которое опубликовал на странице в социальной сети Facebook* (запрещена и признана экстремистской в РФ). Он предложил встретиться на территории Словакии вблизи с украинской границей.  Украина прекратила подачу российского газа в Европу с 1 января, объяснив это защитой национальных интересов. Фицо не раз призывал Зеленского одуматься и даже пообещал продолжить давление на Киев, в том числе, пригрозил наложить вето на помощь Украине. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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