Фицо предложил Зеленскому встречу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо преложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести встречу. С такой идеей политик выступил на фоне остановки Киевом транзита российского газа в Европу через территорию своей страны.
«Позвольте мне, как высшему представителю словацкой исполнительной власти, пригласить вас на переговоры», — написал Фицо в открытом письме, которое опубликовал на странице в социальной сети Facebook* (запрещена и признана экстремистской в РФ). Он предложил встретиться на территории Словакии вблизи с украинской границей.
Украина прекратила подачу российского газа в Европу с 1 января, объяснив это защитой национальных интересов. Фицо не раз призывал Зеленского одуматься и даже пообещал продолжить давление на Киев, в том числе, пригрозил наложить вето на помощь Украине.
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