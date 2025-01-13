Почему Ту-214 не будут дальше модернизировать для авиаперелетов

Доцент Тяглик: Ту-214 не будут модернизировать для авиаперелетов в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ту-214 — довольно устаревшая машина, она будет выпускаться ограниченными партиями, сообщил авиаэксперт
Ту-214 — довольно устаревшая машина, она будет выпускаться ограниченными партиями, сообщил авиаэксперт Фото:

Самолет Ту-214 не будут глубоко модернизировать для авиакомпаний, которые нуждаются в обновлении авиапарка. Это временный вариант перед выходом современного среднемагистрального самолета МС-21, сообщил в интервью URA.RU доцент кафедры 106 «Аэродинамика, динамика и управление летательных аппаратов» МАИ, кандидат технических наук Михаил Тяглик.

«Ситуация с Ту-214 сложная, это довольно устаревшая машина из конца 1980-х годов, которая отвечает не всем современным требованиям. Им управляют три члена экипажа — два пилота и бортинженер, которого уже давно не готовят в летных школах», — напомнил эксперт.

В новых авиалайнерах эту функцию выполняет компьютер, а обучить такого специалиста стоит дополнительных денег, поэтому авиакомпании не готовы закупать «тушки» на таких условиях, отметил Тяглик. По его словам, двигатель ПС-90, который ставится на Ту-214, расходует больше топлива, чем новые машины, а это дополнительно тысячи тонн керосина за годы эксплуатации, поэтому российские авиаконструкторы будут делать упор на развитии МС-21 как перспективного современного самолета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет Ту-214 не будут глубоко модернизировать для авиакомпаний, которые нуждаются в обновлении авиапарка. Это временный вариант перед выходом современного среднемагистрального самолета МС-21, сообщил в интервью URA.RU доцент кафедры 106 «Аэродинамика, динамика и управление летательных аппаратов» МАИ, кандидат технических наук Михаил Тяглик. В новых авиалайнерах эту функцию выполняет компьютер, а обучить такого специалиста стоит дополнительных денег, поэтому авиакомпании не готовы закупать «тушки» на таких условиях, отметил Тяглик. По его словам, двигатель ПС-90, который ставится на Ту-214, расходует больше топлива, чем новые машины, а это дополнительно тысячи тонн керосина за годы эксплуатации, поэтому российские авиаконструкторы будут делать упор на развитии МС-21 как перспективного современного самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...