Почему Ту-214 не будут дальше модернизировать для авиаперелетов

Самолет Ту-214 не будут глубоко модернизировать для авиакомпаний, которые нуждаются в обновлении авиапарка. Это временный вариант перед выходом современного среднемагистрального самолета МС-21, сообщил в интервью URA.RU доцент кафедры 106 «Аэродинамика, динамика и управление летательных аппаратов» МАИ, кандидат технических наук Михаил Тяглик.
«Ситуация с Ту-214 сложная, это довольно устаревшая машина из конца 1980-х годов, которая отвечает не всем современным требованиям. Им управляют три члена экипажа — два пилота и бортинженер, которого уже давно не готовят в летных школах», — напомнил эксперт.
В новых авиалайнерах эту функцию выполняет компьютер, а обучить такого специалиста стоит дополнительных денег, поэтому авиакомпании не готовы закупать «тушки» на таких условиях, отметил Тяглик. По его словам, двигатель ПС-90, который ставится на Ту-214, расходует больше топлива, чем новые машины, а это дополнительно тысячи тонн керосина за годы эксплуатации, поэтому российские авиаконструкторы будут делать упор на развитии МС-21 как перспективного современного самолета.
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