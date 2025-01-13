В деле об убийстве генерала Кириллова появились новые фигуранты

В уголовном деле об убийстве начальника войск РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова появились новые фигуранты. Среди новых задержанных лиц — два уроженца Ингушетии. Их подозревают в соучастии при подготовке теракта, который произошел 17 декабря. Об этом сообщает «Коммерсант».
«В деле Кирилова появились новые фигуранты. Задержаны два уроженца Ингушетии, предположительно вовлеченные в преступление. Они обеспечили жильем в Подмосковье основного исполнителя теракта, гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, который действовал по указанию украинских спецслужб», — передают журналисты, ссылаясь на собственные данные.
По их информации, предполагаемый исполнитель теракта Курбанов арендовал квартиру в Электроуглях в Московской области при помощи документов предполагаемых пособников. Причем задержанные представители Ингушетии, по данным оперслужб, связаны с запрещенными организациями, подчеркивают авторы материала.
Игорь Кириллов был убит 17 декабря в жилом дворе возле своего дома в результате детонации взрывного устройства. Помимо самого генерал-лейтенанта, также погиб его помощник. Исполнитель теракта Ахмада Курбанова полностью признал свою вину. Его отправили в СИЗО, сообщает РАПСИ. В Мытищах 20 декабря прошла церемония прощания с Кирилловым.
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