В подмосковных Мытищах 20 декабря прошла церемония прощания с начальником Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генералом-лейтенантом Игорем Кирилловым. Все присутствующие собрались у Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ. Кто пришел проститься с Кириловым, как на его смерть отреагировал президент России Владимир Путин и мировое сообщество — в материале URA.RU.
Кто пришел проститься с Игорем Кирилловым
Церемонию прощания с генералом посетили министр обороны РФ Андрей Белоусов и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Также Владимир Путин и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прислали на церемонию похоронные венки.
Как Путин отреагировал на смерть Кириллова
Российский президент во время «Прямой линии» сообщил, что спецслужбы и правоохранители должны усовершенствовать свою работу после убийства Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова в Москве. По словам Путина, подобное является «признаком террористического характера действующего в Киеве режима».
Также пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков передал глубокие соболезнования главы РФ. По его словам, сотрудники силовых служб показали эффективную и быструю работу в поимке подозреваемых. На данный момент организаторы и заказчики преступления уже установлены.
Реакция мирового сообщества
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев осудил террористическую атаку, в результате которой были убиты Кириллов и его помощник. В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным он также выразил свои соболезнования. Кроме того, в ходе беседы главы государств обсудили вопросы укрепления сотрудничества между спецслужбами в области борьбы с терроризмом и развития взаимовыгодных отношений в различных сферах.
В свою очередь, один из американских журналистов косвенно признал случившееся терактом. За это его поблагодарил российский президент во время «Прямой линии».
Что известно об исполнителе убийства
Подозреваемым по делу убийства Игоря Кириллова проходит уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов. Во время допроса он заявил, что его завербовали украинские спецслужбы. За совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и проживание в одной из стран Европы. По данным telegram-канала Mash, за несколько дней до трагедии Курбанов арендовал номер в гостинице «Карачарово» для того, чтобы вести слежку за генералом. Здание находится в 500 метрах от дома убитого. После убийства мужчина уехал в Балашиху, где его и задержали.
Отмечается, что Курбанов признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по статье о терроризме. Согласно решению Басманного районного суда Москвы, до 18 февраля 2025 года его отправили в СИЗО.
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