Кто может стать опекуном прикованной к постели дочери Добровольской

Опекуном 15-летней Анастасии, дочери покойной народной артистки РФ Евгении Добровольской, скорее всего, станет отец девочки. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин.
«В случае смерти матери отец должен взять попечительство над ребенком, юридически никаких действий совершать не нужно. Просто ребенок теперь будет жить с другим родителем», — уточнил Жорин в разговоре с NEWS.ru. Он также добавил, что в случае лишения родительских прав у отца, право на опекунство могут получить другие близкие родственники.
Адвокат пояснил, что преимущественное право на опекунство также имеют бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры. При этом должно учитываться и мнение самой девочки, так как ей уже больше 14 лет.
Актриса Евгения Добровольская скончалась 10 января. Предварительно, причиной гибели послужила острая сердечная недостаточность на фоне онкологического заболевания. У Добровольской осталась дочь, которая страдает от болезни Пертеса. Она приводит к некрозу головки бедренной кости, что может вызвать развитие коксартроза и привести к инвалидности.
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