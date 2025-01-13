«Трактор» в гостях обыграл «Торпедо»

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 13 января встретился с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Это очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра закончилась со счетом 5:3 в пользу черно-белых, передает корреспондент URA.RU.
Счет открыл «Трактор», уверенно отправив в ворота соперника три шайбы. Голы принадлежат Виталию Кравцову, Максиму Шабанову и Андрею Светлакову. Далее последовала серия успешных атак соперника. По голу забили представители «Торпедо»: Никита Артамонов, Бобби Линч и Илья Чефанов.
В третьем периоде отличились челябинцы Артем Блажиевский и Глотов Василий. Их шайбы определили итог встречи — 5:3 в пользу «Трактора».
Это была вторая встреча клубов из двух, внесенных в план на текущий сезон. Как URA.RU писало ранее, на матче, который состоялся в октябре, победа со счетом 5:4 досталась «Трактору».
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