«Трактор» в гостях обыграл «Торпедо»

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«Трактор» второй раз за сезон встретился с «Торпедо»
«Трактор» второй раз за сезон встретился с «Торпедо» Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 13 января встретился с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Это очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра закончилась со счетом 5:3 в пользу черно-белых, передает корреспондент URA.RU.

Счет открыл «Трактор», уверенно отправив в ворота соперника три шайбы. Голы принадлежат Виталию Кравцову, Максиму Шабанову и Андрею Светлакову. Далее последовала серия успешных атак соперника. По голу забили представители «Торпедо»: Никита Артамонов, Бобби Линч и Илья Чефанов.

В третьем периоде отличились челябинцы Артем Блажиевский и Глотов Василий. Их шайбы определили итог встречи — 5:3 в пользу «Трактора».

Это была вторая встреча клубов из двух, внесенных в план на текущий сезон. Как URA.RU писало ранее, на матче, который состоялся в октябре, победа со счетом 5:4 досталась «Трактору».

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 13 января встретился с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Это очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра закончилась со счетом 5:3 в пользу черно-белых, передает корреспондент URA.RU. Счет открыл «Трактор», уверенно отправив в ворота соперника три шайбы. Голы принадлежат Виталию Кравцову, Максиму Шабанову и Андрею Светлакову. Далее последовала серия успешных атак соперника. По голу забили представители «Торпедо»: Никита Артамонов, Бобби Линч и Илья Чефанов. В третьем периоде отличились челябинцы Артем Блажиевский и Глотов Василий. Их шайбы определили итог встречи — 5:3 в пользу «Трактора». Это была вторая встреча клубов из двух, внесенных в план на текущий сезон. Как URA.RU писало ранее, на матче, который состоялся в октябре, победа со счетом 5:4 досталась «Трактору».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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