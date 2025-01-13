В мэрии Челябинска назвали вероятных виновных в нападении бездомных псов на ребенка

В администрации Челябинска прокомментировали нападение безнадзорных собак на 10-летнего мальчика 13 января. Животных в Ленинском районе прикормили владельцы одной из стоянок, а также мешали их отлову. Об этом рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов.
«Владельцы незаконной автостоянки на Агалакова, 50 не только проигнорировали законные требования администрации, разместив ее повторно после демонтажа, но и создали опасный прецедент для жизни и здоровья людей. Они, вероятно, подкармливали животных, чтобы те охраняли машины, и активно препятствовали работе отлова, приезжающего на вызовы. В итоге случилась беда», — прокомментировал вице-мэр.
Астахов назвал инцидент вопиющим. Он отметил, что в администрации Челябинска держат ситуацию на контроле. В правоохранительные органы было написано обращение с просьбой посодействовать в закрытии стоянки и отлове собак.
Как URA.RU писало ранее, в Ленинском районе Челябинска агрессивные псы напали на 10-летнего школьника. Информацией о происшествии поделились пользователи социальных сетей. В Следственном Управлении СКР по региону возбудили уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!