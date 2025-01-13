Пес по кличке Трицикл подорвался на мине, спасая солдат в зоне СВО

Пес по кличке Трицикл спас российских военнослужащих на Харьковском направлении, подорвавшись на мине и приняв на себя удар. В результате ранения ему ампутировали часть лапы. Об этом рассказали в Народном фронте.
«Пес по кличке Трицикл спас российских военнослужащих из 344-го полка, выполнявших боевое задание на Харьковском направлении. Собака подорвалась на мине, приняв на себя удар, и таким образом спасла бойцов, которые шли позади. В результате ранения Трициклу пришлось ампутировать часть лапы», — об этом сообщает RT со ссылкой на Народный фронт. Солдаты называют его «главным звоночком» за предупреждение о приближении дронов противника.
Ранее URA.RU рассказало про пса Рика из Тюменской области. Он ждал возвращения хозяина с СВО и убежал искать его по городу. Животное поймали и поместили в приют. Во время отпуска военнослужащий приехал забрать Рика.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.