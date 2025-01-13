13 января 2025

Пес по кличке Трицикл подорвался на мине, спасая солдат в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Солдаты называют пса «главным звоночком» — он предупреждает громким лаем о приближении противника
Солдаты называют пса «главным звоночком» — он предупреждает громким лаем о приближении противника Фото:

Пес по кличке Трицикл спас российских военнослужащих на Харьковском направлении, подорвавшись на мине и приняв на себя удар. В результате ранения ему ампутировали часть лапы. Об этом рассказали в Народном фронте. 

«Пес по кличке Трицикл спас российских военнослужащих из 344-го полка, выполнявших боевое задание на Харьковском направлении. Собака подорвалась на мине, приняв на себя удар, и таким образом спасла бойцов, которые шли позади. В результате ранения Трициклу пришлось ампутировать часть лапы», — об этом сообщает RT со ссылкой на Народный фронт. Солдаты называют его «главным звоночком» за предупреждение о приближении дронов противника. 

Ранее URA.RU рассказало про пса Рика из Тюменской области. Он ждал возвращения хозяина с СВО и убежал искать его по городу. Животное поймали и поместили в приют. Во время отпуска военнослужащий приехал забрать Рика. 

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Пес по кличке Трицикл спас российских военнослужащих на Харьковском направлении, подорвавшись на мине и приняв на себя удар. В результате ранения ему ампутировали часть лапы. Об этом рассказали в Народном фронте.  «Пес по кличке Трицикл спас российских военнослужащих из 344-го полка, выполнявших боевое задание на Харьковском направлении. Собака подорвалась на мине, приняв на себя удар, и таким образом спасла бойцов, которые шли позади. В результате ранения Трициклу пришлось ампутировать часть лапы», — об этом сообщает RT со ссылкой на Народный фронт. Солдаты называют его «главным звоночком» за предупреждение о приближении дронов противника.  Ранее URA.RU рассказало про пса Рика из Тюменской области. Он ждал возвращения хозяина с СВО и убежал искать его по городу. Животное поймали и поместили в приют. Во время отпуска военнослужащий приехал забрать Рика. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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