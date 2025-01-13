МВД: на мужчину с ножом в аэропорту Красноярска напал уроженец Узбекистана

В аэропорту Красноярска произошло нападение с ножом, совершенное 40-летним уроженцем Узбекистана. Об этом сообщила начальник отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД РФ по СФО Анна Щербакова, передает РИА Новости.
«Он из Узбекистана, продолжительно употреблял водку, но нет результатов медосвидетельствования пока, объяснить причины своего поступка он пока не может», — сказала Щербакова. Она также уточнила, что нож нападавший мужчина схватил в кафе.
Инцидент произошел вечером 13 января. Мужчина напал на пассажиров красноярского аэропорта с ножом. Нападавшего задержали. Он успел одного человека серьезно ранить в спину. До прибытия охраны пострадавшие пытались сами выхватить оружие у агрессора. Красноярский СК возбудил на мужчину уголовное дело по третьей части статьи 30, подпунктов «а», «и» второй части статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство).
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