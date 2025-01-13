Прокуратура проверит уборку улиц от снега и вывоз мусора в Перми

Прокуратура Перми проверит уборку улиц от снега и вывоз мусора с контейнерных площадок. Поводом стали многочисленные жалобы горожан.
«Прокуратура организовала проверку в связи с многочисленными сообщениями о недостатках при содержании улиц и контейнерных площадок. В ходе нее оценят соблюдение подрядчиками и другими ответственными лицами обязанностей по своевременному и полному исполнению обязательств по очистке улиц и тротуаров от снега и его вывозу, а также по уборке контейнерных площадок. По нарушениям примут меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что серьезные проблемы с вывозом мусора в Перми возникли с самого начала 2025 года. Обращения пермяков по поводу заваленных отходами контейнерных площадок поступают и по сей день. Параллельно горожане жалуются на качество уборки дорог и дворов от снега.
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