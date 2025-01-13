Прокуратура проверит уборку улиц от снега и вывоз мусора в Перми

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Прокуратура проверит соблюдение подрядчиками обязанностей по уборке улиц и мусорных площадок
Прокуратура проверит соблюдение подрядчиками обязанностей по уборке улиц и мусорных площадок Фото:

Прокуратура Перми проверит уборку улиц от снега и вывоз мусора с контейнерных площадок. Поводом стали многочисленные жалобы горожан.

«Прокуратура организовала проверку в связи с многочисленными сообщениями о недостатках при содержании улиц и контейнерных площадок. В ходе нее оценят соблюдение подрядчиками и другими ответственными лицами обязанностей по своевременному и полному исполнению обязательств по очистке улиц и тротуаров от снега и его вывозу, а также по уборке контейнерных площадок. По нарушениям примут меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве. 

Ранее URA.RU рассказывало, что серьезные проблемы с вывозом мусора в Перми возникли с самого начала 2025 года. Обращения пермяков по поводу заваленных отходами контейнерных площадок поступают и по сей день. Параллельно горожане жалуются на качество уборки дорог и дворов от снега. 

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Прокуратура Перми проверит уборку улиц от снега и вывоз мусора с контейнерных площадок. Поводом стали многочисленные жалобы горожан. «Прокуратура организовала проверку в связи с многочисленными сообщениями о недостатках при содержании улиц и контейнерных площадок. В ходе нее оценят соблюдение подрядчиками и другими ответственными лицами обязанностей по своевременному и полному исполнению обязательств по очистке улиц и тротуаров от снега и его вывозу, а также по уборке контейнерных площадок. По нарушениям примут меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.  Ранее URA.RU рассказывало, что серьезные проблемы с вывозом мусора в Перми возникли с самого начала 2025 года. Обращения пермяков по поводу заваленных отходами контейнерных площадок поступают и по сей день. Параллельно горожане жалуются на качество уборки дорог и дворов от снега. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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