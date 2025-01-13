13 января 2025

Евросоюз одобрил приглашение Швейцарии в «военный Шенген»

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕС официально одобрил приглашение Швейцарии в программу «военного Шенгена».
ЕС официально одобрил приглашение Швейцарии в программу «военного Шенгена». Фото:

Совет Евросоюза официально одобрил приглашение Швейцарии в программу «военного Шенгена». Он направлен на упрощение и стандартизацию процедур перемещения войск НАТО по Европе и был начат в сотрудничестве с НАТО в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Совет ЕС утвердил решение, подтверждающее, что участие Швейцарии отвечает условиям программы и принесет существенную добавочную стоимость. Это решение позволяет пригласить Швейцарию присоединиться к проекту, на что она подала заявку в сентябре 2024 года», — пишет ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Ранее стало известно о том, что власти Швейцарии хотели бы предоставить площадку для возможной встречи президентов России и США. Это станет возможным, если Путин и Трамп изъявят такое желание.

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Совет Евросоюза официально одобрил приглашение Швейцарии в программу «военного Шенгена». Он направлен на упрощение и стандартизацию процедур перемещения войск НАТО по Европе и был начат в сотрудничестве с НАТО в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС. «Совет ЕС утвердил решение, подтверждающее, что участие Швейцарии отвечает условиям программы и принесет существенную добавочную стоимость. Это решение позволяет пригласить Швейцарию присоединиться к проекту, на что она подала заявку в сентябре 2024 года», — пишет ТАСС со ссылкой на соответствующие документы. Ранее стало известно о том, что власти Швейцарии хотели бы предоставить площадку для возможной встречи президентов России и США. Это станет возможным, если Путин и Трамп изъявят такое желание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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