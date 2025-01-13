Россиянам объяснили, куда выгодно вложить 1 млн рублей

Инвестбанкир Евгений Коган предоставил свои прогнозы по инвестированию на 2025 год. Он рекомендует частным инвесторам определенное распределение инвестиций при вложении одного миллиона рублей.
«10% в ОФЗ, 20% в надежные корпоративные облигации с доходностью 23-28%, 20% в российские акции, особенно в нефтяной отрасли и ритейле, 10-15% в драгоценные металлы, которые имеют потенциал роста, 20% в фонды ликвидности», — поделился Евгений Коган в интервью «РБК Инвестициям». Он также советует оставить часть средств для спекулятивных сделок с высокой волатильностью.
Кроме того, Коган предсказывает возможное ослабление рубля и рекомендует обращать внимание на акции китайских компаний. В качестве альтернативных инвестиций он упомянул рынок искусства, однако высказал осторожность относительно коллекционных часов и инвестиционных монет.
В 2025 году рекомендуется вкладывать средства в акции, недвижимость и платформы краудлендинга. Такое мнение высказала Мария Кузнецова, эксперт в области финансов и основательница компании Frontiers. Инвестор также обратила внимание на рынок недвижимости. Она отметила, что в условиях повышенных цен на апартаменты, наиболее перспективными становятся объекты туристического назначения, частные жилые дома и складские помещения.
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