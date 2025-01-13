13 января 2025

Россиянам объяснили, куда выгодно вложить 1 млн рублей

Финансист Коган предложил, куда выгодно вложить 1 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Инвестбанкир Евгений Коган назвал лучшие способы вложения 1 млн рублей
Инвестбанкир Евгений Коган назвал лучшие способы вложения 1 млн рублей Фото:

Инвестбанкир Евгений Коган предоставил свои прогнозы по инвестированию на 2025 год. Он рекомендует частным инвесторам определенное распределение инвестиций при вложении одного миллиона рублей.

«10% в ОФЗ, 20% в надежные корпоративные облигации с доходностью 23-28%, 20% в российские акции, особенно в нефтяной отрасли и ритейле, 10-15% в драгоценные металлы, которые имеют потенциал роста, 20% в фонды ликвидности», — поделился Евгений Коган в интервью «РБК Инвестициям». Он также советует оставить часть средств для спекулятивных сделок с высокой волатильностью.

Кроме того, Коган предсказывает возможное ослабление рубля и рекомендует обращать внимание на акции китайских компаний. В качестве альтернативных инвестиций он упомянул рынок искусства, однако высказал осторожность относительно коллекционных часов и инвестиционных монет.

В 2025 году рекомендуется вкладывать средства в акции, недвижимость и платформы краудлендинга. Такое мнение высказала Мария Кузнецова, эксперт в области финансов и основательница компании Frontiers. Инвестор также обратила внимание на рынок недвижимости. Она отметила, что в условиях повышенных цен на апартаменты, наиболее перспективными становятся объекты туристического назначения, частные жилые дома и складские помещения.

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Инвестбанкир Евгений Коган предоставил свои прогнозы по инвестированию на 2025 год. Он рекомендует частным инвесторам определенное распределение инвестиций при вложении одного миллиона рублей. «10% в ОФЗ, 20% в надежные корпоративные облигации с доходностью 23-28%, 20% в российские акции, особенно в нефтяной отрасли и ритейле, 10-15% в драгоценные металлы, которые имеют потенциал роста, 20% в фонды ликвидности», — поделился Евгений Коган в интервью «РБК Инвестициям». Он также советует оставить часть средств для спекулятивных сделок с высокой волатильностью. Кроме того, Коган предсказывает возможное ослабление рубля и рекомендует обращать внимание на акции китайских компаний. В качестве альтернативных инвестиций он упомянул рынок искусства, однако высказал осторожность относительно коллекционных часов и инвестиционных монет. В 2025 году рекомендуется вкладывать средства в акции, недвижимость и платформы краудлендинга. Такое мнение высказала Мария Кузнецова, эксперт в области финансов и основательница компании Frontiers. Инвестор также обратила внимание на рынок недвижимости. Она отметила, что в условиях повышенных цен на апартаменты, наиболее перспективными становятся объекты туристического назначения, частные жилые дома и складские помещения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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