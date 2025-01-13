13 января 2025

Словакия заявила о готовности организовать встречу Путина и Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп уже анонсировал встречу с Путиным
Трамп уже анонсировал встречу с Путиным Фото:

Словакия выразила готовность стать площадкой для встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко.

«Я думаю, что это возможно. Я бы хотел, чтобы эта встреча была у нас, в Братиславе, но увидим, как будет», — сказал Данко в беседе с «Известиями».

В своем интервью Данко также выразил надежду на то, что такая встреча станет важным шагом в укреплении международной безопасности и стабильности. Он подчеркнул значимость Братиславы как места для международного диалога.

Ранее Трамп проинформировал прессу о том, что Путин проявляет интерес к проведению встречи с ним. По его словам, в настоящее время ведутся подготовки к такому мероприятию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что упомянутые высказывания Трампа были сделаны в контексте ответа на гипотетический вопрос от журналистов. Песков также добавил, что планирование встречи между Путиным и Трампом может начаться только после того, как новоизбранный президент США официально вступит в свою должность, напоминает телеканал 360.

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Словакия выразила готовность стать площадкой для встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко. «Я думаю, что это возможно. Я бы хотел, чтобы эта встреча была у нас, в Братиславе, но увидим, как будет», — сказал Данко в беседе с «Известиями». В своем интервью Данко также выразил надежду на то, что такая встреча станет важным шагом в укреплении международной безопасности и стабильности. Он подчеркнул значимость Братиславы как места для международного диалога. Ранее Трамп проинформировал прессу о том, что Путин проявляет интерес к проведению встречи с ним. По его словам, в настоящее время ведутся подготовки к такому мероприятию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что упомянутые высказывания Трампа были сделаны в контексте ответа на гипотетический вопрос от журналистов. Песков также добавил, что планирование встречи между Путиным и Трампом может начаться только после того, как новоизбранный президент США официально вступит в свою должность, напоминает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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