Словакия заявила о готовности организовать встречу Путина и Трампа

Словакия выразила готовность стать площадкой для встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко.
«Я думаю, что это возможно. Я бы хотел, чтобы эта встреча была у нас, в Братиславе, но увидим, как будет», — сказал Данко в беседе с «Известиями».
В своем интервью Данко также выразил надежду на то, что такая встреча станет важным шагом в укреплении международной безопасности и стабильности. Он подчеркнул значимость Братиславы как места для международного диалога.
Ранее Трамп проинформировал прессу о том, что Путин проявляет интерес к проведению встречи с ним. По его словам, в настоящее время ведутся подготовки к такому мероприятию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что упомянутые высказывания Трампа были сделаны в контексте ответа на гипотетический вопрос от журналистов. Песков также добавил, что планирование встречи между Путиным и Трампом может начаться только после того, как новоизбранный президент США официально вступит в свою должность, напоминает телеканал 360.
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