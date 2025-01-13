В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 13 января неизвестный мужчина грубо обращался со спутницей. Со слов очевидца в соцсети, он ее бил, оскорблял, а затем силой затолкал в машину.
«Примерно время 19:40. Мужчина затолкал насильно в машину женщину матерился на нее в машине и бил. Уехал сразу как затолкал в машину», — сообщил очевидец в telegram-канале «NSK».
В комментариях к записи подписчики поблагодарили очевидца за бдительность, ведь она может спасти жизнь человеку. Однако, среди записей есть и, якобы, тот самый мужчина, чья машина опубликована в видео. Он сообщил, что сцена с дракой была постановочной и с девушкой все в порядке.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!