13 января 2025

В Ноябрьске неизвестный избил и силой затолкал девушку в машину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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После инцидента мужчина с девушкой уехал
После инцидента мужчина с девушкой уехал Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 13 января неизвестный мужчина грубо обращался со спутницей. Со слов очевидца в соцсети, он ее бил, оскорблял, а затем силой затолкал в машину.

«Примерно время 19:40. Мужчина затолкал насильно в машину женщину матерился на нее в машине и бил. Уехал сразу как затолкал в машину», — сообщил очевидец в telegram-канале «NSK».

В комментариях к записи подписчики поблагодарили очевидца за бдительность, ведь она может спасти жизнь человеку. Однако, среди записей есть и, якобы, тот самый мужчина, чья машина опубликована в видео. Он сообщил, что сцена с дракой была постановочной и с девушкой все в порядке.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 13 января неизвестный мужчина грубо обращался со спутницей. Со слов очевидца в соцсети, он ее бил, оскорблял, а затем силой затолкал в машину. «Примерно время 19:40. Мужчина затолкал насильно в машину женщину матерился на нее в машине и бил. Уехал сразу как затолкал в машину», — сообщил очевидец в telegram-канале «NSK». В комментариях к записи подписчики поблагодарили очевидца за бдительность, ведь она может спасти жизнь человеку. Однако, среди записей есть и, якобы, тот самый мужчина, чья машина опубликована в видео. Он сообщил, что сцена с дракой была постановочной и с девушкой все в порядке. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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