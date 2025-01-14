Беспилотники повредили промышленное предприятие в Энгельсе

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Из-за атаки дронов есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе
Из-за атаки дронов есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Энгельсе Саратовской области произошла атака беспилотниками, в результате которой получило повреждения одно из местных промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. По его словам, на место происшествия немедленно были направлены экстренные и оперативные службы, которые работают в усиленном режиме.

Ранее в Саратовской области базы объявлена угроза атаки беспилотников. Работают системы оповещения. Информацию об угрозе сообщили в Минобороны России.

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В Энгельсе Саратовской области произошла атака беспилотниками, в результате которой получило повреждения одно из местных промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. «В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. По его словам, на место происшествия немедленно были направлены экстренные и оперативные службы, которые работают в усиленном режиме. Ранее в Саратовской области базы объявлена угроза атаки беспилотников. Работают системы оповещения. Информацию об угрозе сообщили в Минобороны России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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