Беспилотники повредили промышленное предприятие в Энгельсе

В Энгельсе Саратовской области произошла атака беспилотниками, в результате которой получило повреждения одно из местных промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. По его словам, на место происшествия немедленно были направлены экстренные и оперативные службы, которые работают в усиленном режиме.
Ранее в Саратовской области базы объявлена угроза атаки беспилотников. Работают системы оповещения. Информацию об угрозе сообщили в Минобороны России.
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