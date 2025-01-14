В Туле ликвидировали пожар в военном госпитале

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Пожарные совершают дополнительный пролив после тушения пожара в госпитале Тульской области
Пожарные совершают дополнительный пролив после тушения пожара в госпитале Тульской области Фото:

Пожар в военном госпитале в Тульской области потушили, проводятся дополнительные работы. Ранее, 13 января, в здании произошло возгорание, вероятно, из-за неисправности электропроводки. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Тушение пожара в здании военного госпиталя практически завершено», — заявил Миляев в своем telegram-канале. Он отметил, что сейчас спасатели совершают дополнительный пролив для предотвращения повторных возгораний. 

По его словам, движение транспорта по Советской улице будет восстановлено утром. Проезд по Союзной улице останется закрыт.

Военный госпиталь, где произошел пожар, принадлежит 39-му отдельному медицинскому отряду Воздушно-десантных войск. Отмечалось, что огонь охватил одно из зданий. Миляев подчеркивал, что предварительная причина возгорание — неисправность электропроводки.

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Пожар в военном госпитале в Тульской области потушили, проводятся дополнительные работы. Ранее, 13 января, в здании произошло возгорание, вероятно, из-за неисправности электропроводки. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. «Тушение пожара в здании военного госпиталя практически завершено», — заявил Миляев в своем telegram-канале. Он отметил, что сейчас спасатели совершают дополнительный пролив для предотвращения повторных возгораний.  По его словам, движение транспорта по Советской улице будет восстановлено утром. Проезд по Союзной улице останется закрыт. Военный госпиталь, где произошел пожар, принадлежит 39-му отдельному медицинскому отряду Воздушно-десантных войск. Отмечалось, что огонь охватил одно из зданий. Миляев подчеркивал, что предварительная причина возгорание — неисправность электропроводки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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