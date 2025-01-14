Глава Татарстана выехал на место пожара в Казани

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Минниханов прибыл к месту пожара в Казани и заслушал доклады о возгорании
Минниханов прибыл к месту пожара в Казани и заслушал доклады о возгорании Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Татарстана Рустам Минниханов выехал на место возгорания, которое произошло из-за атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил сам глава республики.

«Выехал на место пожара, который возник в результате атаки беспилотника», — отметил Рустам Минниханов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что экстренные службы оперативно прибыли к месту возгорания. 

Также Минниханов заслушал доклады. По его словам, пострадавших и серьезных разрушений нет, все предприятия города работают в штатном режиме.

Ранее стало известно об атаке украинского дрона на Казань. В результате атаки произошло возгорание газовой цистерны. В аэропорту города введены ограничения на прием и выпуск самолетов. 

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Глава Татарстана Рустам Минниханов выехал на место возгорания, которое произошло из-за атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил сам глава республики. «Выехал на место пожара, который возник в результате атаки беспилотника», — отметил Рустам Минниханов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что экстренные службы оперативно прибыли к месту возгорания.  Также Минниханов заслушал доклады. По его словам, пострадавших и серьезных разрушений нет, все предприятия города работают в штатном режиме. Ранее стало известно об атаке украинского дрона на Казань. В результате атаки произошло возгорание газовой цистерны. В аэропорту города введены ограничения на прием и выпуск самолетов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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