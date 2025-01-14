Глава Татарстана выехал на место пожара в Казани

Глава Татарстана Рустам Минниханов выехал на место возгорания, которое произошло из-за атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил сам глава республики.
«Выехал на место пожара, который возник в результате атаки беспилотника», — отметил Рустам Минниханов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что экстренные службы оперативно прибыли к месту возгорания.
Также Минниханов заслушал доклады. По его словам, пострадавших и серьезных разрушений нет, все предприятия города работают в штатном режиме.
Ранее стало известно об атаке украинского дрона на Казань. В результате атаки произошло возгорание газовой цистерны. В аэропорту города введены ограничения на прием и выпуск самолетов.
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