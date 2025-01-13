13 января 2025

В ХМАО ребенок повредил зубы из-за хлеба с камнями. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В хлебе мать ребенка обнаружила инородный предмет
В хлебе мать ребенка обнаружила инородный предмет Фото:

В поселке Белый Яр (ХМАО) ребенок чуть не лишился зубов после того, как откусил кусок хлеба из Пятерочки. Об этом рассказала мать юного югорчанина в соцсетях.

«Ребёнок откусил кусочек хлеба и чуть зубы не сломал. Что это за инородное тело непонятно. То ли уголь, то ли камень», — написала женщина в telegram-канале «Сургут Мегаполис».

Агентство URA.RU направило официальный запрос в X5 Group. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что житель Сургута нашел проволоку в купленном хлебе. Ребенок так же чуть не проглотил инородный предмет.

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В поселке Белый Яр (ХМАО) ребенок чуть не лишился зубов после того, как откусил кусок хлеба из Пятерочки. Об этом рассказала мать юного югорчанина в соцсетях. «Ребёнок откусил кусочек хлеба и чуть зубы не сломал. Что это за инородное тело непонятно. То ли уголь, то ли камень», — написала женщина в telegram-канале «Сургут Мегаполис». Агентство URA.RU направило официальный запрос в X5 Group. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что житель Сургута нашел проволоку в купленном хлебе. Ребенок так же чуть не проглотил инородный предмет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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