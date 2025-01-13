В хлебе мать ребенка обнаружила инородный предмет
В поселке Белый Яр (ХМАО) ребенок чуть не лишился зубов после того, как откусил кусок хлеба из Пятерочки. Об этом рассказала мать юного югорчанина в соцсетях.
«Ребёнок откусил кусочек хлеба и чуть зубы не сломал. Что это за инородное тело непонятно. То ли уголь, то ли камень», — написала женщина в telegram-канале «Сургут Мегаполис».
Агентство URA.RU направило официальный запрос в X5 Group. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что житель Сургута нашел проволоку в купленном хлебе. Ребенок так же чуть не проглотил инородный предмет.
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