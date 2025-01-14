Челябинским, свердловским и курганским школьникам давали некачественные обеды

В Челябинской области, Курганской и Свердловской областях в 2024 году некачественные продукты получали 41% детских садов, школ и больниц. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, треть отобранных проб продукции для детского питания не соответствовало нормам.
«В 2024 году контролировалось качество животноводческой продукции, поставляемой в социальные учреждения. Было установлено, что продукцию, не соответствующую требованиям техрегламентов, получили 1,4 тысячи уральских детсадов, школ, больниц, что соответствует 41% учреждений», — рассказали в Россельхознадзоре.
Из проверенных 487 челябинских поставщиков с нарушениями законодательства работали 20%, из проверенных производителей продукции — 53%. В трех регионах чаще всего фальсифицировали сливочное масло. В Челябинской области из 29 отобранных в соцучреждениях проб этого продукта фальсифицированной оказалась 21 проба.
В ответ на выявленные нарушения Россельхознадзор принимал необходимые меры. Продукция изымалась и частично уничтожалась, а нарушителей предупреждали. Проверки ресторанов и столовых показали, что 2,8 тысячи объектов работали без электронных ветеринарных документов на используемую продукцию животного происхождения. Служба проконтролировала работу 1,6 тысячи предприятий. Из них треть функционировали с нарушениями.
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