Челябинским, свердловским и курганским школьникам давали некачественные обеды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В 2024 году треть отобранных проб для детского питания оказалось некачественной
В 2024 году треть отобранных проб для детского питания оказалось некачественной Фото:

В Челябинской области, Курганской и Свердловской областях в 2024 году некачественные продукты получали 41% детских садов, школ и больниц. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, треть отобранных проб продукции для детского питания не соответствовало нормам.

«В 2024 году контролировалось качество животноводческой продукции, поставляемой в социальные учреждения. Было установлено, что продукцию, не соответствующую требованиям техрегламентов, получили 1,4 тысячи уральских детсадов, школ, больниц, что соответствует 41% учреждений», — рассказали в Россельхознадзоре.

Из проверенных 487 челябинских поставщиков с нарушениями законодательства работали 20%, из проверенных производителей продукции — 53%. В трех регионах чаще всего фальсифицировали сливочное масло. В Челябинской области из 29 отобранных в соцучреждениях проб этого продукта фальсифицированной оказалась 21 проба.

В ответ на выявленные нарушения Россельхознадзор принимал необходимые меры. Продукция изымалась и частично уничтожалась, а нарушителей предупреждали. Проверки ресторанов и столовых показали, что 2,8 тысячи объектов работали без электронных ветеринарных документов на используемую продукцию животного происхождения. Служба проконтролировала работу 1,6 тысячи предприятий. Из них треть функционировали с нарушениями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области, Курганской и Свердловской областях в 2024 году некачественные продукты получали 41% детских садов, школ и больниц. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, треть отобранных проб продукции для детского питания не соответствовало нормам. «В 2024 году контролировалось качество животноводческой продукции, поставляемой в социальные учреждения. Было установлено, что продукцию, не соответствующую требованиям техрегламентов, получили 1,4 тысячи уральских детсадов, школ, больниц, что соответствует 41% учреждений», — рассказали в Россельхознадзоре. Из проверенных 487 челябинских поставщиков с нарушениями законодательства работали 20%, из проверенных производителей продукции — 53%. В трех регионах чаще всего фальсифицировали сливочное масло. В Челябинской области из 29 отобранных в соцучреждениях проб этого продукта фальсифицированной оказалась 21 проба. В ответ на выявленные нарушения Россельхознадзор принимал необходимые меры. Продукция изымалась и частично уничтожалась, а нарушителей предупреждали. Проверки ресторанов и столовых показали, что 2,8 тысячи объектов работали без электронных ветеринарных документов на используемую продукцию животного происхождения. Служба проконтролировала работу 1,6 тысячи предприятий. Из них треть функционировали с нарушениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...