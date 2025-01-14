Shot: на предприятии в Татарстане эвакуируют сотрудников

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На предприятии в Нижнекамске эвакуируют сотрудников
На предприятии в Нижнекамске эвакуируют сотрудников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На нижнекамском предприятии «Танеко» идет эвакуация сотрудников. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Сирены тревоги звучат на предприятии „Танеко“ в Нижнекамске <...> Сейчас проводится эвакуация сотрудников», — отмечает telegram-канал Shot. АО «Танеко» — социально ориентированное предприятие, принадлежащее группе «Татнефть», которое занимается безопасным производством.

Ранее сообщалось о возгорании газовой цистерны в результате атаки беспилотника ВСУ около Казани. Также были введены ограничения для приема и вылета самолетов в аэропорту Казани. 

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На нижнекамском предприятии «Танеко» идет эвакуация сотрудников. Об этом сообщают telegram-каналы. «Сирены тревоги звучат на предприятии „Танеко“ в Нижнекамске <...> Сейчас проводится эвакуация сотрудников», — отмечает telegram-канал Shot. АО «Танеко» — социально ориентированное предприятие, принадлежащее группе «Татнефть», которое занимается безопасным производством. Ранее сообщалось о возгорании газовой цистерны в результате атаки беспилотника ВСУ около Казани. Также были введены ограничения для приема и вылета самолетов в аэропорту Казани. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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