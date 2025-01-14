На нижнекамском предприятии «Танеко» идет эвакуация сотрудников. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Сирены тревоги звучат на предприятии „Танеко“ в Нижнекамске <...> Сейчас проводится эвакуация сотрудников», — отмечает telegram-канал Shot. АО «Танеко» — социально ориентированное предприятие, принадлежащее группе «Татнефть», которое занимается безопасным производством.
Ранее сообщалось о возгорании газовой цистерны в результате атаки беспилотника ВСУ около Казани. Также были введены ограничения для приема и вылета самолетов в аэропорту Казани.
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