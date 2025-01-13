«Уральские авиалинии» довели до слез онкобольную девочку из Екатеринбурга. Фото

14 января 2025 в 13:31 Размер текста - 17 +

«Уральские авиалинии» проводят проверку после инцидента (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Екатеринбурженка Кристина Новикова уже три месяца не может получить компенсацию от «Уральских авиалиний» за испорченный багаж ее дочери. Еще 7 октября женщина подала заявление (имеется в распоряжении агентства), однако вскоре ей сообщили, что никакого обращения не зарегистрировано. О там, как авиакомпания довела до слез 13-летнюю Виолетту с тяжелой формой остеосаркомы, — в материале URA.RU. «3 октября мы с дочерью Виолеттой после операции возвращались из Москвы в Екатеринбург 'Уральскими авиалиниями'. Багаж мы сдали, но по прилету в Кольцово оказалось, что его нет. Мы провели несколько часов в ожидании, пока искали чемодан. На стойке нам сказали оставить адрес для доставки. Так как дочка была слаба, мы уехали домой. 4 октября к нам приехала машина с багажом. Увидев чемодан, мы были в шоке: он был разорван, ручка сломана, а внутри все помято. Дочка разревелась, ведь чемодан принадлежал ее однокласснице, и возвращать его в таком состоянии было невозможно», — посетовала Новикова. Женщина решила потребовать от 'Уральских авиалиний' компенсацию морального вреда. «7 октября Виолетта осталась с бабушкой, а сама поехала писать заявление. Я заполнила форму от руки, подробно описав ситуацию и предоставив фотографии в подтверждение порчи багажа. Заявление приняли и обещали связаться после его рассмотрения. Через месяц я позвонила на горячую линию, но мне сказали, что моего заявления нет — возможно, оно затерялось. Пообещали поискать и перезвонить. И с тех пор я жду ответа», — возмутилась екатеринбурженка. По словам Новиковой, она не стала запрашивать моральный ущерб за пролитые слезы дочери. «Я не стала требовать большую компенсацию, как, возможно, сделали бы другие, а попросила лишь пять тысяч рублей — стоимость чемодана. Воспитывая дочь одна, я сталкиваюсь с финансовыми трудностями, так как все средства уходят на лечение Виолетты, страдающей от тяжелой формы остеосаркомы. Для меня даже эта сумма критична, и я просто хочу купить такой же чемодан, чтобы вернуть его владелице и успокоить свою дочь, которая переживает из-за случившегося. Они ведь довели ее тогда до слез. К сожалению, похоже, что авиакомпания не намерена решать нашу ситуацию, и мне остается только обратиться в Роспотребнадзор для защиты своих прав», — отметила Кристина. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там заявили, что проводят проверку. Фото: Кристина Новикова Фото: Кристина Новикова Фото: Кристина Новикова Фото: Кристина Новикова Фото: Кристина Новикова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка Кристина Новикова уже три месяца не может получить компенсацию от «Уральских авиалиний» за испорченный багаж ее дочери. Еще 7 октября женщина подала заявление (имеется в распоряжении агентства), однако вскоре ей сообщили, что никакого обращения не зарегистрировано. О там, как авиакомпания довела до слез 13-летнюю Виолетту с тяжелой формой остеосаркомы, — в материале URA.RU. «3 октября мы с дочерью Виолеттой после операции возвращались из Москвы в Екатеринбург 'Уральскими авиалиниями'. Багаж мы сдали, но по прилету в Кольцово оказалось, что его нет. Мы провели несколько часов в ожидании, пока искали чемодан. На стойке нам сказали оставить адрес для доставки. Так как дочка была слаба, мы уехали домой. 4 октября к нам приехала машина с багажом. Увидев чемодан, мы были в шоке: он был разорван, ручка сломана, а внутри все помято. Дочка разревелась, ведь чемодан принадлежал ее однокласснице, и возвращать его в таком состоянии было невозможно», — посетовала Новикова. Женщина решила потребовать от 'Уральских авиалиний' компенсацию морального вреда. «7 октября Виолетта осталась с бабушкой, а сама поехала писать заявление. Я заполнила форму от руки, подробно описав ситуацию и предоставив фотографии в подтверждение порчи багажа. Заявление приняли и обещали связаться после его рассмотрения. Через месяц я позвонила на горячую линию, но мне сказали, что моего заявления нет — возможно, оно затерялось. Пообещали поискать и перезвонить. И с тех пор я жду ответа», — возмутилась екатеринбурженка. По словам Новиковой, она не стала запрашивать моральный ущерб за пролитые слезы дочери. «Я не стала требовать большую компенсацию, как, возможно, сделали бы другие, а попросила лишь пять тысяч рублей — стоимость чемодана. Воспитывая дочь одна, я сталкиваюсь с финансовыми трудностями, так как все средства уходят на лечение Виолетты, страдающей от тяжелой формы остеосаркомы. Для меня даже эта сумма критична, и я просто хочу купить такой же чемодан, чтобы вернуть его владелице и успокоить свою дочь, которая переживает из-за случившегося. Они ведь довели ее тогда до слез. К сожалению, похоже, что авиакомпания не намерена решать нашу ситуацию, и мне остается только обратиться в Роспотребнадзор для защиты своих прав», — отметила Кристина. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там заявили, что проводят проверку.