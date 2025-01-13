13 января 2025

Вымогателя под видом проститутки задержали полицейские в Магнитогорске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина хотел отдохнуть с девушкой, но в итоге остался без денег (архивное фото) Фото:

Молодого вымогателя, который изменил голос и по телефону выдал себя за проститутку, задержали полицейские в городе Магнитогорске Челябинской области. Об этом 14 января сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Полицейские задержали 18-летнего жителя Самары за мошенничество от имени женщины легкого поведения. Подозреваемый создал на сайте фейковое объявление, а когда потерпевший позвонил, поставленным женским голосом убедил его перевести деньги», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

К полицейским с заявлением обратился 54-летний командировочный из Воронежской области. Мужчина, находясь в Магнитогорске по делам, решил вызвать проститутку. Нашел сайт, выбрал понравившуюся девушку и позвонил ей. Приятный женский голос продиктовал ему номер карты, на которую нужно перевести деньги. Мужчина перечислил пять тысяч рублей, после чего номер телефона незнакомки перестал отвечать.

Задержанный рассказал, что и сам не понял, как получилось обмануть человека. «Сам не знаю, как у меня это получилось. Зарегистрировался на сайте, поставил левую фотку и мне позвонил какой-то мужчина», — рассказал парень.

В Троицке ранее местный житель стал жертвой мошенников, желая вызвать проститутку. Пострадавший перевел неизвестным более 78 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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Молодого вымогателя, который изменил голос и по телефону выдал себя за проститутку, задержали полицейские в городе Магнитогорске Челябинской области. Об этом 14 января сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Полицейские задержали 18-летнего жителя Самары за мошенничество от имени женщины легкого поведения. Подозреваемый создал на сайте фейковое объявление, а когда потерпевший позвонил, поставленным женским голосом убедил его перевести деньги», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. К полицейским с заявлением обратился 54-летний командировочный из Воронежской области. Мужчина, находясь в Магнитогорске по делам, решил вызвать проститутку. Нашел сайт, выбрал понравившуюся девушку и позвонил ей. Приятный женский голос продиктовал ему номер карты, на которую нужно перевести деньги. Мужчина перечислил пять тысяч рублей, после чего номер телефона незнакомки перестал отвечать. Задержанный рассказал, что и сам не понял, как получилось обмануть человека. «Сам не знаю, как у меня это получилось. Зарегистрировался на сайте, поставил левую фотку и мне позвонил какой-то мужчина», — рассказал парень. В Троицке ранее местный житель стал жертвой мошенников, желая вызвать проститутку. Пострадавший перевел неизвестным более 78 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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