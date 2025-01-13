На северо-западе Челябинска в садовом товариществе (СНТ) 14 января загорелся частный дом, который расположен около заправки. Об этом URA.RU сообщили читатели. Информацию о пожаре подтвердили в региональном ГУ МЧС России.
«Увидели черный дым из офиса в БЦ „Эталон“ по проспекту Победы в Челябинске. Оказалось, что горит частный дом в СНТ через дорогу. Видно открытое пламя, а рядом находится автозаправка», — рассказали URA.RU читатели.
В СНТ загорелся деревянный садовый дом, угрозы соседним строениям нет, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Пострадавших также нет. На месте работают 12 человек и три единицы техники. Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания после полной ликвидации пожара», — добавили в пресс-службе ведомства.
В Челябинске накануне произошел сильный пожар в промзоне в Тракторозаводском районе. Загорелось лакокрасочное производство. Открытое горение было ликвидировано на площади 300 квадратов, сообщили в МЧС.
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