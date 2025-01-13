Частный дом возле заправки загорелся в челябинском СНТ. Фото, видео

14 января 2025 в 12:03 Размер текста - 17 +

На месте работают 12 пожарных, сообщили в МЧС (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU На северо-западе Челябинска в садовом товариществе (СНТ) 14 января загорелся частный дом, который расположен около заправки. Об этом URA.RU сообщили читатели. Информацию о пожаре подтвердили в региональном ГУ МЧС России. «Увидели черный дым из офиса в БЦ „Эталон“ по проспекту Победы в Челябинске. Оказалось, что горит частный дом в СНТ через дорогу. Видно открытое пламя, а рядом находится автозаправка», — рассказали URA.RU читатели. В СНТ загорелся деревянный садовый дом, угрозы соседним строениям нет, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Пострадавших также нет. На месте работают 12 человек и три единицы техники. Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания после полной ликвидации пожара», — добавили в пресс-службе ведомства. В Челябинске накануне произошел сильный пожар в промзоне в Тракторозаводском районе. Загорелось лакокрасочное производство. Открытое горение было ликвидировано на площади 300 квадратов, сообщили в МЧС. Угрозы распространения пожара нет Фото предоставлено читателями URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На северо-западе Челябинска в садовом товариществе (СНТ) 14 января загорелся частный дом, который расположен около заправки. Об этом URA.RU сообщили читатели. Информацию о пожаре подтвердили в региональном ГУ МЧС России. «Увидели черный дым из офиса в БЦ „Эталон“ по проспекту Победы в Челябинске. Оказалось, что горит частный дом в СНТ через дорогу. Видно открытое пламя, а рядом находится автозаправка», — рассказали URA.RU читатели. В СНТ загорелся деревянный садовый дом, угрозы соседним строениям нет, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Пострадавших также нет. На месте работают 12 человек и три единицы техники. Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания после полной ликвидации пожара», — добавили в пресс-службе ведомства. В Челябинске накануне произошел сильный пожар в промзоне в Тракторозаводском районе. Загорелось лакокрасочное производство. Открытое горение было ликвидировано на площади 300 квадратов, сообщили в МЧС.