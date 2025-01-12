12 января 2025

В Челябинске потушили пожар в промзоне. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар потушили на площади 300 квадратных метров
Пожар потушили на площади 300 квадратных метров Фото:

В Челябинске потушили пожар, произошедший утром 13 января на тракторном заводе. На место происшествия направили испытательную лабораторию, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону.

«На тушение привлекались 36 специалистов и девять единиц техники. Открытое горение ликвидировано на площади 300 квадратов. Для установления причины ЧП на место направлена испытательная пожарная лаборатория», — сообщили URA.RU в МЧС.

Пострадавших в инциденте нет. Ранее в ведомстве сообщали, что до прибытия огнеборцев из помещения самостоятельно эвакуировались 50 человек. Дым над ЧТЗ обеспокоил челябинцев утром 13 января. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «ЧТЗ Уралтрак», возгорание произошло на прилегающей территории. Помещение занято арендаторами и не относится к работе завода.

Пожар возник в промзоне утром 13 января
Пожар возник в промзоне утром 13 января
Фото:

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В Челябинске потушили пожар, произошедший утром 13 января на тракторном заводе. На место происшествия направили испытательную лабораторию, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону. «На тушение привлекались 36 специалистов и девять единиц техники. Открытое горение ликвидировано на площади 300 квадратов. Для установления причины ЧП на место направлена испытательная пожарная лаборатория», — сообщили URA.RU в МЧС. Пострадавших в инциденте нет. Ранее в ведомстве сообщали, что до прибытия огнеборцев из помещения самостоятельно эвакуировались 50 человек. Дым над ЧТЗ обеспокоил челябинцев утром 13 января. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «ЧТЗ Уралтрак», возгорание произошло на прилегающей территории. Помещение занято арендаторами и не относится к работе завода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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