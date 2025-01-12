В Челябинске потушили пожар, произошедший утром 13 января на тракторном заводе. На место происшествия направили испытательную лабораторию, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону.
«На тушение привлекались 36 специалистов и девять единиц техники. Открытое горение ликвидировано на площади 300 квадратов. Для установления причины ЧП на место направлена испытательная пожарная лаборатория», — сообщили URA.RU в МЧС.
Пострадавших в инциденте нет. Ранее в ведомстве сообщали, что до прибытия огнеборцев из помещения самостоятельно эвакуировались 50 человек. Дым над ЧТЗ обеспокоил челябинцев утром 13 января. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «ЧТЗ Уралтрак», возгорание произошло на прилегающей территории. Помещение занято арендаторами и не относится к работе завода.
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