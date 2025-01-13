В Екатеринбурге резко подорожала аренда квартир из-за отмены льготной ипотеки

В 2024 году цены на долгосрочную аренду в Екатеринбурге выросли для всех типов квартир без исключения. Одной из главных причин эксперты называют отмену льготной ипотеки. Аналитику опубликовал портал «Мир квартир».
Согласно исследованию, сильнее всего цены выросли на съем однокомнатных квартир (29,14% за год). В среднем цена составила 33,6 тысяч рублей. Арендовать двухкомнатную квартиру можно за 38,2 тысяч рублей (прирост составил 18,6%). Менее заметно подорожали «трешки», однако сумма месячной аренды достигла 47,7 тысяч рублей (18,1%).
«Аренда квартир всех типов подорожала в 2024 году внушительнее, чем в 2023... Этому способствовали инфляция, рост цен на все товары, что сподвигло арендодателей поднять плату, а также рост зарплат. Но в этом году [...] добавилась отмена льготной ипотеки на первичном рынке», — прокомментировал Павел Луценко, генеральный директор портала «Мир квартир». По его словам, именно отмена льготной ипотеки, а также высокая ключевая ставка заставили покупателей квартир остаться в съемном жилье или начать его снимать.
По прогнозам экспертов, на рынке арендного жилья маловероятно произойдут сильные изменения в 2025 году. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказывал руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. «Не стоит ждать резких изменений с точки зрения баланса спроса и предложения — из-за дорогой ипотеки», — заявил Хорьков.
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