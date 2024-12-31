31 декабря 2024

Что будет с ценами на жилье в Екатеринбурге в 2025 году

Рынок загородной недвижимости в Екатеринбурге переживает сложные времена
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Покупатели рассматривают недвижимость как надежный актив
Покупатели рассматривают недвижимость как надежный актив Фото:

Цены на недвижимость в Екатеринбурге не упадут, вряд ли поменяется и спрос на загородную недвижимость (в этом сегменте много нераспроданного). Об этом говорят опрошенные URA.RU эксперты, рассуждая, чего ждать в 2025-м.

«Предпосылок для снижения цен на квартиры на сегодняшний день нет. Некоторые колебания цен на новостройки заметны, но они связаны, скорее, с желанием застройщика быстро распродать оставшиеся квартиры», — поделился основатель агентства «Этажи» Александр Бабушкин.  

Покупатели по-прежнему видят в недвижимости надежный актив в сравнении с банковскими вкладами, особенно в условиях инфляции. Квартиры способны сохранять и увеличивать стоимость, что делает их привлекательным вариантом для инвестиций. «Люди начинают опасаться, что банки могут не справиться с выплатой процентов, и поэтому все больше предпочитают вкладывать свои средства в недвижимость», — добавил Бабушкин.

Покупатели все чаще вкладывают деньги в недвижимость
Покупатели все чаще вкладывают деньги в недвижимость
Фото:

Интерес ко «вторичке» заметно вырос в 2024 году, и, вероятно, сохранится, как и количество сделок с недвижимостью за наличные. Однако эксперты предполагают, что обвала цен на вторичном рынке ожидать не стоит.

Управляющий партнер компании «Кулиговская и партнеры» Павел Боровиков уверен, что вторичный рынок останется востребованным из-за доступной цены на ремонт. Так как даже в базовом варианте стоимость ремонта в новостройке превышает 100 тысяч рублей за квадратный метр. Поэтому, по его мнению, квартиры с готовым ремонтом на вторичном рынке значительно выгоднее для покупателей.

«Если люди рассматривают покупку недвижимости для себя или своей семьи, то им, как правило, вообще без разницы, что происходит на рынке: падает он или растет, рушится или взлетает. Покупая для себя, они решают не финансовые вопросы, а вопросы удобства и комфорта», — объяснил Боровиков.

Рынок загородной недвижимости, констатирует он, переживает не лучшие времена. Покупка своего дома может быть актуальна, если человек рассматривает его в качестве временного жилья. 

На рынке загородной недвижимости много нераспроданного жилья
На рынке загородной недвижимости много нераспроданного жилья
Фото:

«Если в семье есть маленькие дети, то дом для постоянного проживания точно не подойдет. Люди через месяц устают развозить всех по школам и садикам. Если покупать дачу и приезжать туда два раза в месяц, то сейчас золотое время для этого. В 2024 году было построено много жилья по ИЖС, которое, к сожалению, „скончалось“ из-за исчерпанных лимитов по льготным программам. По этой причине застройщики готовы предложить хороший дисконт», — отметил Боровиков. 

В сфере арендного жилья «не стоит ждать резких изменений с точки зрения баланса спроса и предложения — из-за дорогой ипотеки», убежден руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков: «На рынке аренды, конечно, более выражена сезонность: есть повышение интереса в конце лета и в начале осени, когда приезжают студенты», — обозначил он. По словам Хорькова, кто хотел вложить деньги в недвижимость, в большинстве своем остались жить в съемных квартирах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Цены на недвижимость в Екатеринбурге не упадут, вряд ли поменяется и спрос на загородную недвижимость (в этом сегменте много нераспроданного). Об этом говорят опрошенные URA.RU эксперты, рассуждая, чего ждать в 2025-м. «Предпосылок для снижения цен на квартиры на сегодняшний день нет. Некоторые колебания цен на новостройки заметны, но они связаны, скорее, с желанием застройщика быстро распродать оставшиеся квартиры», — поделился основатель агентства «Этажи» Александр Бабушкин.   Покупатели по-прежнему видят в недвижимости надежный актив в сравнении с банковскими вкладами, особенно в условиях инфляции. Квартиры способны сохранять и увеличивать стоимость, что делает их привлекательным вариантом для инвестиций. «Люди начинают опасаться, что банки могут не справиться с выплатой процентов, и поэтому все больше предпочитают вкладывать свои средства в недвижимость», — добавил Бабушкин. Интерес ко «вторичке» заметно вырос в 2024 году, и, вероятно, сохранится, как и количество сделок с недвижимостью за наличные. Однако эксперты предполагают, что обвала цен на вторичном рынке ожидать не стоит. Управляющий партнер компании «Кулиговская и партнеры» Павел Боровиков уверен, что вторичный рынок останется востребованным из-за доступной цены на ремонт. Так как даже в базовом варианте стоимость ремонта в новостройке превышает 100 тысяч рублей за квадратный метр. Поэтому, по его мнению, квартиры с готовым ремонтом на вторичном рынке значительно выгоднее для покупателей. «Если люди рассматривают покупку недвижимости для себя или своей семьи, то им, как правило, вообще без разницы, что происходит на рынке: падает он или растет, рушится или взлетает. Покупая для себя, они решают не финансовые вопросы, а вопросы удобства и комфорта», — объяснил Боровиков. Рынок загородной недвижимости, констатирует он, переживает не лучшие времена. Покупка своего дома может быть актуальна, если человек рассматривает его в качестве временного жилья.  «Если в семье есть маленькие дети, то дом для постоянного проживания точно не подойдет. Люди через месяц устают развозить всех по школам и садикам. Если покупать дачу и приезжать туда два раза в месяц, то сейчас золотое время для этого. В 2024 году было построено много жилья по ИЖС, которое, к сожалению, „скончалось“ из-за исчерпанных лимитов по льготным программам. По этой причине застройщики готовы предложить хороший дисконт», — отметил Боровиков.  В сфере арендного жилья «не стоит ждать резких изменений с точки зрения баланса спроса и предложения — из-за дорогой ипотеки», убежден руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков: «На рынке аренды, конечно, более выражена сезонность: есть повышение интереса в конце лета и в начале осени, когда приезжают студенты», — обозначил он. По словам Хорькова, кто хотел вложить деньги в недвижимость, в большинстве своем остались жить в съемных квартирах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...