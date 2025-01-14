«АвтоВАЗ» повысил цены на две модели Lada

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«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta, базовая цена модели - 966 тысяч рублей
«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta, базовая цена модели - 966 тысяч рублей Фото:

Автомобильная компания «АвтоВАЗ» повысила цены на модели своих машин Lada Granta и на Niva Legend на 33-50 и на 40-45 тысяч рублей соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Индексация цен коснулась только двух моделей — Lada Granta и Niva Legend», — отметили в пресс-службе, их данные передает РИА Новости. Рост составил в среднем 1,8% по модельному рынку.

Начальная цена для Lada Granta теперь составляет 966 тысяч рублей. Подорожали также модели с приставками Sport и Sportline. Стоимость Lada Granta в самой дорогой комплектации достигла отметки чуть выше 1,5 миллионов рублей. 

Базовый вариант трехдверной Lada Niva стоит немного более одного миллиона, цена же максимально оснащенного авто этой модели — 1,2 миллиона. Версия Bronto также прибавила в цене.

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Автомобильная компания «АвтоВАЗ» повысила цены на модели своих машин Lada Granta и на Niva Legend на 33-50 и на 40-45 тысяч рублей соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Индексация цен коснулась только двух моделей — Lada Granta и Niva Legend», — отметили в пресс-службе, их данные передает РИА Новости. Рост составил в среднем 1,8% по модельному рынку. Начальная цена для Lada Granta теперь составляет 966 тысяч рублей. Подорожали также модели с приставками Sport и Sportline. Стоимость Lada Granta в самой дорогой комплектации достигла отметки чуть выше 1,5 миллионов рублей.  Базовый вариант трехдверной Lada Niva стоит немного более одного миллиона, цена же максимально оснащенного авто этой модели — 1,2 миллиона. Версия Bronto также прибавила в цене.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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