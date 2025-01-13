13 января 2025

Пермское правительство ждет реформа

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Алякринский находится на хорошем счету у губернатора
Андрей Алякринский находится на хорошем счету у губернатора Фото:

Правительство Пермского края ожидает переформатирование. По информации источников URA.RU, в кабмине намерены упразднить ставку вице-премьера по ЖКХ. Минтарифов и минЖКХ, которые находятся в подчинении этого зампреда, передадут в ведение Андрея Алякринского (вице-премьер по инфраструктуре). Реформа связана с уходом Андрея Кокорева, который сейчас курирует эти министерства.

«Кокорев принял решение. В феврале он оставляет свой пост. Тарифная кампания позади, острая фаза осенне-зимнего периода, когда чаще всего случаются какие-то аварии, тоже. Уходит по собственному желанию, потому что ЖКХ — это постоянная работа в режиме ЧС, а долго работать в таком формате проблематично», — поясняют инсайдеры.

Обсуждается, что функционал Кокорева передадут Алякринскому. Таким образом, в ведении последнего будет минстрой, минтранс, минЖКХ, минтарифов, госстройнадзор и агентство по сопровождению концессионных проектов. «Алякринский — на очень хорошем счету у губернатора Дмитрия Махонина. Есть у него уникальное для чиновника свойство: всегда выходить сухим из воды. Такие люди сейчас в фаворе системы госуправления», — говорит инсайдер.

Ожидается, что переформатирование правительства пройдет в феврале. Также не исключено, что в рамках этой реформы его может покинуть министр культуры Алла Платонова, о чем URA.RU сообщало ранее. Другой инсайдер уход Платоновой опровергает. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края. На момент публикации ответ не был получен.

Обновлено в 13:07: Алякринскому отойдет только минЖКХ, а минтарифов перейдет в ведение первого вице-премьера Ольги Антипиной, отметил еще один источник. Она отвечает за финансы и закупки.

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Правительство Пермского края ожидает переформатирование. По информации источников URA.RU, в кабмине намерены упразднить ставку вице-премьера по ЖКХ. Минтарифов и минЖКХ, которые находятся в подчинении этого зампреда, передадут в ведение Андрея Алякринского (вице-премьер по инфраструктуре). Реформа связана с уходом Андрея Кокорева, который сейчас курирует эти министерства. «Кокорев принял решение. В феврале он оставляет свой пост. Тарифная кампания позади, острая фаза осенне-зимнего периода, когда чаще всего случаются какие-то аварии, тоже. Уходит по собственному желанию, потому что ЖКХ — это постоянная работа в режиме ЧС, а долго работать в таком формате проблематично», — поясняют инсайдеры. Обсуждается, что функционал Кокорева передадут Алякринскому. Таким образом, в ведении последнего будет минстрой, минтранс, минЖКХ, минтарифов, госстройнадзор и агентство по сопровождению концессионных проектов. «Алякринский — на очень хорошем счету у губернатора Дмитрия Махонина. Есть у него уникальное для чиновника свойство: всегда выходить сухим из воды. Такие люди сейчас в фаворе системы госуправления», — говорит инсайдер. Ожидается, что переформатирование правительства пройдет в феврале. Также не исключено, что в рамках этой реформы его может покинуть министр культуры Алла Платонова, о чем URA.RU сообщало ранее. Другой инсайдер уход Платоновой опровергает. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края. На момент публикации ответ не был получен. Обновлено в 13:07: Алякринскому отойдет только минЖКХ, а минтарифов перейдет в ведение первого вице-премьера Ольги Антипиной, отметил еще один источник. Она отвечает за финансы и закупки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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