Пермское правительство ждет реформа

Правительство Пермского края ожидает переформатирование. По информации источников URA.RU, в кабмине намерены упразднить ставку вице-премьера по ЖКХ. Минтарифов и минЖКХ, которые находятся в подчинении этого зампреда, передадут в ведение Андрея Алякринского (вице-премьер по инфраструктуре). Реформа связана с уходом Андрея Кокорева, который сейчас курирует эти министерства.
«Кокорев принял решение. В феврале он оставляет свой пост. Тарифная кампания позади, острая фаза осенне-зимнего периода, когда чаще всего случаются какие-то аварии, тоже. Уходит по собственному желанию, потому что ЖКХ — это постоянная работа в режиме ЧС, а долго работать в таком формате проблематично», — поясняют инсайдеры.
Обсуждается, что функционал Кокорева передадут Алякринскому. Таким образом, в ведении последнего будет минстрой, минтранс, минЖКХ, минтарифов, госстройнадзор и агентство по сопровождению концессионных проектов. «Алякринский — на очень хорошем счету у губернатора Дмитрия Махонина. Есть у него уникальное для чиновника свойство: всегда выходить сухим из воды. Такие люди сейчас в фаворе системы госуправления», — говорит инсайдер.
Ожидается, что переформатирование правительства пройдет в феврале. Также не исключено, что в рамках этой реформы его может покинуть министр культуры Алла Платонова, о чем URA.RU сообщало ранее. Другой инсайдер уход Платоновой опровергает. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края. На момент публикации ответ не был получен.
Обновлено в 13:07: Алякринскому отойдет только минЖКХ, а минтарифов перейдет в ведение первого вице-премьера Ольги Антипиной, отметил еще один источник. Она отвечает за финансы и закупки.
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