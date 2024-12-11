Пермский министр мечтает о смене работы

Министр культуры Прикамья Алла Платонова намерена стать директором Пермского театра оперы и балета. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона. Ранее она занимала пост директора по развитию театра.
«Платонова в принципе изначально так планировала. Если губернатор Махонин ее отпустит и против назначения не будет дирижер Теодор Курентзис», — говорят инсайдеры.
Они отмечают, что Алла Платонова за почти два года работы в должности министра не смогла найти поддержку на федеральном уровне. «Ее там никто не знает и не воспринимает всерьез», — отмечает собеседник.
Решение будет зависеть от того, появится ли адекватная кандидатура на пост министра культуры, добавляет источник, близкий к краевым властям: «Культура — сложная отрасль». Если появится, то губернатор точно не будет против рокировки. Другое дело, что случится она не раньше, чем пройдут выборы главы региона в 2025 году.
Алла Платонова была назначена и.о . министра культуры в феврале 2022 года. Должность к тому времени была вакантна уже три месяца после того, как ее оставил Вячеслав Торчинский.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!