Пермский министр мечтает о смене работы

Глава пермского минкульта Платонова хочет вернуться в оперный театр
© Служба новостей «URA.RU»
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Алла Платонова работает министром почти три года
Алла Платонова работает министром почти три года Фото:

Министр культуры Прикамья Алла Платонова намерена стать директором Пермского театра оперы и балета. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона. Ранее она занимала пост директора по развитию театра.

«Платонова в принципе изначально так планировала. Если губернатор Махонин ее отпустит и против назначения не будет дирижер Теодор Курентзис», — говорят инсайдеры.

Они отмечают, что Алла Платонова за почти два года работы в должности министра не смогла найти поддержку на федеральном уровне. «Ее там никто не знает и не воспринимает всерьез», — отмечает собеседник.

Решение будет зависеть от того, появится ли адекватная кандидатура на пост министра культуры, добавляет источник, близкий к краевым властям: «Культура — сложная отрасль». Если появится, то губернатор точно не будет против рокировки. Другое дело, что случится она не раньше, чем пройдут выборы главы региона в 2025 году.

Алла Платонова была назначена и.о . министра культуры в феврале 2022 года. Должность к тому времени была вакантна уже три месяца после того, как ее оставил Вячеслав Торчинский.

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Министр культуры Прикамья Алла Платонова намерена стать директором Пермского театра оперы и балета. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона. Ранее она занимала пост директора по развитию театра. «Платонова в принципе изначально так планировала. Если губернатор Махонин ее отпустит и против назначения не будет дирижер Теодор Курентзис», — говорят инсайдеры. Они отмечают, что Алла Платонова за почти два года работы в должности министра не смогла найти поддержку на федеральном уровне. «Ее там никто не знает и не воспринимает всерьез», — отмечает собеседник. Решение будет зависеть от того, появится ли адекватная кандидатура на пост министра культуры, добавляет источник, близкий к краевым властям: «Культура — сложная отрасль». Если появится, то губернатор точно не будет против рокировки. Другое дело, что случится она не раньше, чем пройдут выборы главы региона в 2025 году. Алла Платонова была назначена и.о . министра культуры в феврале 2022 года. Должность к тому времени была вакантна уже три месяца после того, как ее оставил Вячеслав Торчинский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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